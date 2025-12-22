По време на празничния сезон обичайните правила сякаш не важат. Може да си позволите шоколад за закуска (стига да е от адвент календара), да облечете най-грозния коледен пуловер за работа (особено ако има елен отпред) и да отпивате щедро от алкохолни напитки в името на „традицията“.

В САЩ егногът – кремообразен пунш, който обикновено се пие студен – е толкова характерен за Коледа, колкото греяното вино е в Европа. Това личи и от класически коледни филми като Сам вкъщи, Коледна ваканция и дори от Семейство Симпсън, където егногът се появява като заместител на млякото в закуската на Омир.

Произходът на егнога

Думата „eggnog“ е документирана за първи път в САЩ в края на XVIII век, а връзката ѝ с Коледа се появява още през 1793 г., когато вестник във Вирджиния описва вечер на „веселие и празнично настроение“, подхранено с егног. Корените на напитката обаче водят към средновековния британски „посет“ – сладка млечна напитка, смятана за лечебен тоник и помощно средство за сън. В Макбет именно такъв „нощен еликсир“ позволява на лейди Макбет да упои стражите на Дънкан.

С течение на времето простата смес от мляко и бира или вино била обогатена с яйца и бренди или подсилени вина, което я превърнало в скъп лукс, достъпен само за богатите. По-късно тя излязла от мода във Великобритания, а съвременният десерт „посет“ няма почти нищо общо със силния си предшественик.

Снимка: iStock

В Америка обаче, където яйцата и млечните продукти били по-достъпни, напитката запазила популярността си – приготвяна с местно уиски или карибски ром и под новото име „eggnog“, за което се смята, че произлиза от диалектна дума от Източна Англия за бутилка със силна бира.

Тъй като яйцата и сметаната са по-скъпи през зимата, егногът се превърнал в празнично удоволствие. Дори първият президент на САЩ, Джордж Вашингтон, е оставил рецепта, включваща бренди, ръжено уиски, ямайски ром и шери – комбинация, която обяснява защо през 1826 г. в навечерието на Коледа в Уест Пойнт избухва „егног бунт“. Днес обаче напитката се свързва по-скоро с уютни празнични моменти.

Как се приготвя егног

Основата на егнога наподобява крем: жълтъци и захар се разбиват, разреждат се с мляко, сметана или смес от двете, след което се овкусяват с алкохол – най-често ром, бренди или уиски, макар че безалкохолните версии също са популярни. За по-лека текстура Марта Стюарт добавя разбити белтъци, а отгоре се поръсва индийско орехче. Пуерториканската версия „кокито“ пък използва кокосово мляко и сметана, кондензирано мляко, ром и подправки.

Обикновено егногът се сервира студен, но може леко да се затопли преди добавяне на алкохола – подходящо за по-студени дни или за хора, които избягват сурови яйца.

