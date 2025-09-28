Мая Николова, съпруга на волейболната легенда Владо Николов, преживява един от най-гордите моменти в живота си, тъй като двама от синовете ѝ ще играят за България на историческия финал на Световното по волейбол. Цялото ѝ семейство е в трескаво очакване на сблъсъка срещу Италия, който превръща младите ни „лъвове“ в легенди.

Освен Александър и Симеон, които са част от националния отбор, тя има още двама наследници – Филип и Дария. Мая също е бивша волейболистка и понастоящем треньор. Тя вярва, че въпреки огромните отговорности, да си родител на толкова голямо семейство, това е четири пъти повече любов и щастие.

Коя е Мая Николова?

Мая и е съпруга на Владо Николов от 15 години. Освен това е и майка на 4 деца, треньор по волейбол, домакиня и феминистка. Въпреки всичките си житейски роли тя е категорична относно стила си, а анцугът е само за тренировки в залата. В ежедневието си тя предпочита спортно-елегантен стил, като често залага на дънки, клин и туника, докато разхожда децата. Тя твърдо заявява, че никога няма да я видите на 12-сантиметрови токчета или с екстеншъни. За Мая подобен начин на обличане не е въпрос на майчинство, а на принцип – тя не смята, че това е подходящият начин да привлечеш внимание, дори и да нямаше четири деца. Ето какво още споделя тя в интервю за сайта ни Ladyzone.bg още през 2017 г.

Кой поема грижите за най-малката Дария?

Въпреки че Мая не работи от 8 до 5 ч., на Мая се налага да прекарва по три часа на ден в залата по волейбол. Тя започва работа като треньор през 2017 г., а тогава грижите за малката Дария поемат родителите й.

Мая Николова споделя, че не очаква Дария да бъде "типичното момиче Барби". Тъй като в дома им преобладават мъжките примери и интереси, тя дори се шегува, че дъщеря ѝ ще стане "най-големият мъж в семейството". Майката признава, че Дария няма нито една кукла, защото къщата е зарината с топки и пистолети – наследство от тримата ѝ по-големи братя.

Трудно ли се взема решение за третo и четвърто дете?



Мая Николова откровено споделя, че решението за трето дете ѝ е дошло лесно, тъй като с две вече поотраснали деца е по-лесно да се решиш за трето. За разлика от това, четвъртото дете е било по-трудно решение; в началото тя почти не е искала четвърто, предвид че вече е имала много малко бебе. Мая разкрива, че започнала да работи като треньор именно за да може да прекарва време с по-големите синове, като по този начин всеки ден е с тях по два-три часа. Въпреки това е категорична, че малките деца изискват цялото ти внимание, защото "дори и да имаш 50 помощника, в един момент те си искат мама."

Владо николов приема, че ще става баща за четвърти път?

Съпругата на волейболната легенда Мая Николова разкри, че съпругът ѝ, Владо Николов, е бил основният "мотор" за решението да имат четвърто дете. Поради напредването на възрастта и наближаването на 40-те, двамата трябвало бързо да вземат решение. Мая признава, че силно е желала момиче, но се е колебала, тъй като първите им три деца са момчета.

Как се готви в семейство Николови?

Мая Николова описва ежедневните си грижи в кухнята с хумор, признавайки, че готви "абсолютно в казан", като размерите на ястията им са "XXL". Поради огромния апетит на всички – включително Владо, както и на големите синове, които са в пубертета и тренират сериозно – всичко свършва изключително бързо. Затова пазаруването се превръща в истинско предизвикателство: тя зарежда веднъж или два пъти седмично, като багажникът на колата им винаги е препълнен догоре, а семейството изглежда като "че ли се снабдява за края на света".

Въпреки че майката на Мая основно готви, а тя снабдява с продукти, цялото семейство рядко успява да се събере на масата. Причината е проста: "Който свари първи, сипва си, яде и бърза." Вечерите, когато родителите им, които помагат през деня, се приберат да си починат, са най-сложни. Тогава Мая и Владо се шегуват, че са "на тръстиката" – заети с къпане, хранене и гледане на малката. В тези моменти почивката и гледането на телевизия остават "някакъв блян, мечта".



Александър е най-големият син на Мая и Владо.

Къде живеят семейство Николови?

Семейство Николови живеят в къща на три етажа, като Мая разкрива, че по-големите момчета са отделени на третия етаж, за да имат спокойствие и да не се чува детски рев. Въпреки добрата организация, често настъпва "искан, приятен хаос", за който тя не съжалява.

На въпроса кой командва, Мая се усмихва и е категорична: тя е тази, която ръководи домакинството, грижи се за облеклото на децата и за цялостното им развитие. Владо се намесва основно по въпроси, свързани с волейбола и електронните устройства, като ѝ е дал пълен "картбланш" за останалото.

Мая споделя, че при тях никой не командва, тъй като отговорностите са разделени, но Владо няма време за домакински грижи. Тя признава, че предпочита мъжът до нея да е "мъж в истинския смисъл на думата". Николова не разбира жените, които искат мъжете им да стоят вкъщи, тъй като е убедена, че един мъж "няма да се чувства пълноценен, ако постоянно сменя памперси и гледа бебе". Тя силно подкрепя активното му участие в отглеждането, но не и да седи вкъщи, като желае и синовете ѝ да бъдат дейни и работещи.

Какви са най-големите страхове на Мая, свързани с децата?

Като всяка майка, Мая Николова има своите страхове, но не се стряска от обичайни неща като настинки или алергии, които смята за преодолими. Истинският ѝ страх е от сериозните болести, както и от момента, в който децата ѝ ще напуснат дома. Тя признава, че въпреки всичките ѝ усилия, неизбежно ще почувства "вина" заради невъзможността да обърне внимание на всичките си четири деца едновременно.

Мая споделя, че с напредване на възрастта все повече оценява факта, че има и по-малки деца. Тя очаква с тревога момента, в който големият ѝ син ще си тръгне, но се утешава: "Слава богу, че къщата ми няма да е празна." Именно наличието на малки деца на нейната възраст ѝ дава сигурност, че домът им няма да опустее, което ѝ носи спокойствие.

Кога Мая намира време за себе си?

Тя откровено споделя, че докато е била само с първите си двама сина, е успявала да намира време за себе си – ходила е на фитнес, йога, фотографски курсове и е учила езици. Постепенно обаче, с всяко следващо дете, времето ѝ намалява. Тя се шегува, че е егоист, но веднага уточнява, че щом си родител, вече не можеш да бъдеш такъв. С бебе и дете на две години и половина абсолютно никакво време не остава за лични занимания. Въпреки това, Мая е категорична, че не се е превърнала в "жената с пеньоара и вързаната коса" – поддържа се, като всеки месец ходи на козметик. Тя дава и златен съвет на всички жени: "Жената никога не трябва да се изоставя, дори да има и 120 деца."

Какво пожелава Мая николова на читателите на Ladyzone.bg?

"Жената трябва да е жена и да запази женското в себе си. Пожелавам на жените да запазят тази женственост, да я ценят и да не забравят, че в някакъв момент всяка жена може да стане майка и им го пожелавам от сърце – на всички бъдещи, а тези, които вече са – да имат повече свободно време за децата си".

