Комбуча, известна още като чаена гъба, е напитка, която придоби широка популярност едва в последните години. А всъщност има дълга история зад себе си.

По същество е ферментирала чаена напитка, чийто произход е от Китай, където се консумира повече от 2000 години. Приготвя се чрез добавяне симбиотична култура от бактерии и дрожди към черен или зелен чай, смесен със захар.

Получената напитка е изключително богата на витамини от групата B, както и на полифеноли. Съдържа и важни минерали - желязо, манган, цинк, мед.

Комбуча предлага редица ползи за здравето.

Подпомага здравето на червата – заради високото съдържание на пробиотици

Намалява възпаленията – благодарение на полифенолите

Увеличава енергията – заради съдържанието на витамини от група В

Антибактериално действие - особено комбуча, получена от зелен чай

Намалява риска от депресия – витамин B6 играе ключова роля в производството на невротрансмитери

Подобрява здравето на черния дроб – поради детоксикиращите си ефекти

Често задавани въпроси

Могат ли децата да пият комбуча?

Не е препоръчително, особено за деца под 4 години, тъй като ферментиралата напитка може да съдържа малки количества алкохол.

Комбуча по време на бременност?

На бременните се препоръчва да избягват напитката - отново заради възможното наличие на алкохол в нея. Комбуча може също да съдържа хепарин, който инхибира протеините в системата за съсирване на кръвта в организма. Това може да увеличи риска от кръвоизлив.

Можете ли да пием комбуча всеки ден?

Ферментиралата напитка е подходяща за ежедневна консумация. Все пак е добре да се према в умерени количества, за да се предотвратят някои нежелани странични ефекти, резултат от кофеина съдържанието на алкохол, пише Real Simple.

