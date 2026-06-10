Акнето, екземата, псориазисът и розацеята са сред най-честите кожни проблеми, които влияят не само на външния вид, но и на самочувствието. Именно затова много хора търсят алтернативни решения и често попадат на препоръки за хомеопатични препарати. Но могат ли те наистина да подобрят състоянието на кожата?

В сезона на прекомерното излагане на слънце и по-оскъдните тоалети търсим най-добрите методи за справяне с несъвършенствата по тялото. Въпреки популярността на лечението с хомеопатия, съществуват множество теории за неговото влияние върху здравето. Тук идва големият въпрос: хомеопатията е просто плацебо ефект или предлага реални резултати?

Какво представлява хомеопатията?

Хомеопатията е система, създадена преди повече от 200 години от германския лекар Самуел Ханеман. Тя се основава на два основни принципа – „подобното лекува подобно“ и идеята, че колкото по-разредено е дадено вещество, толкова по-силен е неговият ефект.

Повечето хомеопатични продукти са разредени до такава степен, че често не съдържат измерими количества от първоначалната активна съставка.

Според Националния център за допълващо и интегративно здраве на САЩ (NCCIH) няма достатъчно надеждни доказателства, че хомеопатията е ефективно лечение за което и да е конкретно здравословно състояние.

Подобна е позицията и на Европейския научен консултативен съвет (EASAC), според който не съществуват убедителни и възпроизводими доказателства, че хомеопатичните продукти действат по-добре от плацебо.

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Най-често препоръчваните хомеопатични средства за кожни проблеми

В хомеопатичната практика различни препарати традиционно се свързват с определени оплаквания. Важно е да се подчертае, че това са твърдения на хомеопатичната теория, а не научно доказани терапии.

Sulfur

Често се препоръчва при суха, сърбяща кожа, екземи и зачервявания.

Graphites

Използва се от хомеопатите при напукана кожа, екземи и кожни раздразнения със секрет.

Dulcamara

Традиционно се препоръчва при обриви и кожни проблеми, които се влошават при влажно и студено време.

Natrum muriaticum

Свързва се с мазна кожа и някои форми на акне.

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Arsenicum album

Понякога се препоръчва при суха кожа и усещане за парене.

Важно е да отбележим, че липсват качествени клинични доказателства, че тези препарати лекуват съответните кожни заболявания.

Какво показват проучванията при екзема?

Екземата е едно от състоянията, при които най-често се търси помощ от алтернативната медицина. Водещите здравни организации не препоръчват хомеопатията като основно лечение на екзема.

Някои застъпници на хомеопатията вярват, че тя може да помогне за облекчаване на стреса и тревожността, които предизвикват обостряния на екзема при някои хора. Но систематичен преглед показва... противоречиви резултати заради ефективността му при лечение на тревожност.

Има ли рискове?

Макар много хомеопатични продукти да са силно разредени, експертите предупреждават, че най-големият риск е отлагането на ефективно лечение. При заболявания като тежко акне, псориазис или атопичен дерматит забавянето на медицинската терапия може да доведе до усложнения и по-труден контрол на симптомите.

Освен това Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) подчертава, че хомеопатичните продукти не преминават през същия процес на одобрение за ефективност, какъвто се изисква за лекарствата.

Какво наистина помага на кожата?

Дерматолозите препоръчват доказани подходи, които включват:

редовно нанасяне на слънцезащита

щадящо почистване на кожата

използване на овлажняващи продукти според типа кожа

балансирано хранене

достатъчен сън

консултация с дерматолог при упорити кожни проблеми