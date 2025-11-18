Хората, страдащи от кожни проблеми като акне, екзема или суха кожа, често търсят бързи начини, с които да се справят с проблема. И, изненадващо, едно от решенията е ваната с ябълков оцет. Една тенденция, която придобива все по-голяма популярност в социалните мрежи.

Но дали тенденцията е наистина ефективна и безопасна? Ето какво споделят дерматолозите пред Parade.

Ферментиралият ябълков сок има pH, който е близък до този на кожата, макар и леко по-кисел. Тази „близост“ може да помогне за баланса на кожата, но има правилни и грешни начини за употреба – затова и специалистите съветват да се внимава.

Какво представлява ваната с ябълков оцет

Идеята е проста - добавяме ябълков оцет към топлата вода във ваната и се „накисваме“ за 10–20 минути.

Всичко обаче зависи от съотношението на разреждане, за да бъде ваната безопасна. Според препоръката на дерматолозите, може да се използва от една чаена лъжичка до до две чаши, при условие че ваната е пълна с около 150 литра вода.

Ползи за здравето от ваната с ябълков оцет

Възстановява pH баланса на кожата и помага да задържа влагата по-ефекттивно

и помага да задържа влагата по-ефекттивно Поддържа здравата кожа - потиска прекомерния растеж на бактерии и гъбички и същевременно поддържа полезните микроорганизми на кожата

- потиска прекомерния растеж на бактерии и гъбички и същевременно поддържа полезните микроорганизми на кожата При екзема и акне – може да донесе известно подобрение, като намалява вторичния бактериален растеж

– може да донесе известно подобрение, като намалява вторичния бактериален растеж Успокоява сърбежа – заради противовъзпалителните свойства на оцета

– заради противовъзпалителните свойства на оцета Помага при гъбични проблеми и намалява неприятните телесни миризми

Какво ни е необходимо за ваната с ябълков оцет

Препоръчително е да се използва нефилтриран ябълков оцет заради високото му наличие на полезни ензими и бактерии.

Ваната е нужно да се напълни с топла, не гореща вода. Стандартна вана събира около 150 литра – в това количество се добавя оцетът и се разбърква. Потопянето е за 10–20 минути, след което изплакваме с чиста вода.

След като се подсушим, задължително е веднага да нанесем овлажнител.

Рискове от ваните с ябълков оцет

Поради киселинността си, ябълковият оцет трябва да се използва с повишено внимание - максимум веднъж седмично, в никакъв случай ежедневно, поради киселинните компоненти, които могат да увредят деликатната кожа.

И важно нещо, което трябва да запомним: за каквото и да прилагаме ябълковия оцет - било то за коса или за кожа, винаги трябва да използваме само разредени форми, за кратък контакт.

