Есента има свой собствен чар – топли и наситени цветове, аромат на дъжд и уют у дома. Един малък битов детайл обаче винаги се превръща в неудобство през студените месеци – прането съхне бавно. Студеният въздух, влагата и липсата на слънце правят процеса почти безкраен. Какво да правите, ако нямате сушилня или тя не смогва да изсуши всичко? Има трикове, които ще ви спестят време и нерви.

Използвайте сутрешното слънце и сухия въздух

Факт е, че прането през студените месеци съхне много по-бавно. Но есенното слънце също може да е добър съюзник, дори и да се прокрадва леко измежду облаците. През есента сутрините често са сухи. Може да използвате времето между 9 и 13 часа на обяд, за да сушите прането. Дори и да няма слънце, тогава въздухът е по-хладен, но не влажен. Избягвайте късния следобед, когато влагата навън чувствително се увеличава.

Дебелите тъкани - с допълнителен цикъл на центрофугата

Хавлиите, суичърите и дънките задържат най-много вода. Можете да пуснете само тях в пералнята за допълнителен цикъл на центрофугиране - резултатът със сигурност ще е по-бързо съхнещи дрехи.

Завийте дрехите в суха хавлия, преди да ги прострете

Една от най-простите, но ефективни хитрости - след като извадите дрехата от пералнята, поставете я върху суха кърпа или хавлия, навийте я на руло и леко я притиснете, за да попие излишната влага. Така ще премахнете 20–30% от влагата още преди сушене.

Подредете прането правилно

Не претрупвайте сушилника с дрехи или простора, независимо дали ги сушите навън или в затворено помещение. Между дрехите трябва да има пространство, за да циркулира въздухът между тях. Разпънете добре ръкавите и дългите крачоли, а по-дебелите тъкани като дънки и хавлии, поставете в тази част на сушилника, която се намира в най-проветривата част на помещението или терасата.

Отървете се от влагата в стаята

Ако сушите в затворено помещение, влагата се натрупва и забавя процеса. Един от триковете е да проветрявате няколко пъти на ден, а другият е да поставите влагоабсорбатор, който значително ще съкрати времето за сушене. Най-простият трик, за който не са ви нужни пари, е да сложуте купичка със сол или ориз, която ще „изпие“ излишната влага.

Сушете по-често и на по-малки партиди

Колкото повече дрехи има на простора, толкова по-бавно съхнат всички. Пускайте пералнята по-често, но с по-малко количество, за да имате място и въздух между тъканите.

Оцет в пералнята

Ябълковият оцет може косвено да помогне дрехите да изсъхват по-бързо, макар че ефектът му не е директно „изпаряващ влагата“, а улесняващ сушенето чрез промяна в структурата на тъканите. При всяко пране върху дрехите остава тънък слой от прах за пране или омекотител, който „запечатва“ влакната.

Когато добавиш ½ чаша бял оцет в отделението за омекотител, той:

разгражда тези остатъци,

отваря микроскопичните пори на тъканите,

и позволява на водата да се оттича по-лесно.

Освен това прави тъканите по меки и премахва лошите миризми.

Размествайте дрехите периодично

Когато сушите на сушилник, дрехи, намиращи се от вътрешната страна, се задържат влажни по-дълго. Разместете ги няколко часа след простиране, като сложите по-влажните отвън, а по-сухите – от вътрешната страна. Така ще осигурите равномерно изсъхване.



Включете климатика в правилния режим

Ако се отоплявате с климатици, включете функцията “Dry”. Режимът извлича влагата от въздуха, без да нагрява силно. Така климатикът всъщност работи като влагоуловител – кондензира водата от въздуха и я отвежда навън чрез тръбата за конденз. А когато въздухът е по-сух, дрехите изпаряват влагата си по-бързо, дори без повишаване на температурата.

Инвестирайте в бързосъхнещи тъкани

Когато е възможно, за студените сезони е добре да се инвестира в тъкани, които не изискват дълъг период на сушене. Вече съществуват такива, които топлят изключително много, но за сметка на това са бързосъхнещи.

