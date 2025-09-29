Пижамата е дрехата, която съпътства най-спокойните ни часове – тези за сън и почивка. Макар често да подценяваме значението ѝ, тя е в пряк контакт с кожата ни през цялата нощ. Затова правилната хигиена е важна не само за комфорта, но и за здравето. Въпросът „Колко често да перем пижамата си?“ е по-актуален, отколкото изглежда на пръв поглед.

Препоръчително е пижамата да се пере на всеки 3 до 4 носения. Причината се крие в това, че докато спим, тялото ни отделя пот, кожни клетки и мазнини, които се натрупват във влакната на плата. Това създава среда за развитие на бактерии и акари, особено през топлите месеци, когато се потим повече.

„Това е въпрос на лични предпочитания, но обикновено 3–4 обличания са напълно достатъчни. Ако се къпете преди сън, вероятно можете да я носите по-дълго, но ако се потите нощем или пижамата се изцапа, ще е нужно по-често пране“, съветва Каролин Форте, изпълнителен директор на Лабораторията за домашна грижа и почистване към GH Institute.

Разбира се, предпочитанията за периода на носене са индивидуални, но ето на какво трябва да се обърне внимание преди пижамата да се сложи в пералнята:

През лятото или ако човек се поти повече – по-добре е прането да е по-често, дори на всеки 2 дни.

През зимата може да се допуска носене до 4–5 нощи, ако пижамата остава свежа.

При чувствителна кожа или алергии е препоръчително по-често пране, за да се избегне дразнене.

Материята също е важна – памучните платове задържат повече влага, докато сатенените и копринени изискват също честа и деликатна грижа.

Някои хора използват пижамата и като домашна дреха – прибират се от работа, вземат душ и направо обличат дрехата за сън. В тези случаи нейното освежаване в пералнята трябва да се случва дори по-често, защото освен обичайното натоварване и замърсяване по време на сън, тя е в допир и с други домашни повърхности и присъства по време на приготвянето на вечерята или докато простирате на терасата например.

Съвети за правилно пране на пижамата

Реално погледнато пижамата е като всяка друга дреха в гардероба ни и грижите за нея би следвало да са същите като за всички останали. От друга страна обаче облечени с нея прекарваме почти половин денонощие всеки ден, а то е по-важното за нашето здраве. Правилните грижи за материята са от изключително значение. Ето как правилно да перете пижамата си, за да е като нова всеки път:

Перете и сушете според етикета и какво пише на него. Вероятно материята би издържала на повече от препоръчителните 30 градуса, но след време вероятно ще загуби от своите качества като еластичност и мекота.

Перете с подобни материи, като слагайте пижамата заедно с дрехи със сходен цвят и плат, за да осигурите правилна грижа.

Ако платът е по-нежен, задължително използвайте мрежеста торбичка, която ще намали триенето и ще запази пижамата за по-дълго.

