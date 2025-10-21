Бактериите от тоалетните, вирусът на херпес и дрожди, причиняващи млечница - всички те буквално процъфтяват върху четките за зъби. Но има начини да я поддържате малко по-чиста.

Сухите косъмчета на четката образуват гнездо, което е пълно с остатъци от хранителни вещества и влага. Почти всяка четка за зъби е дом за около 1-12 милиона бактерии и гъбички. Те могат да си проправят път и да се установят в микроцепнатините по влагната и дръжката.

Четката ежедневно мокрим с вода и слюнка. А това е предпоставка за тези микроби още повече да се развиват. Поне 2 пъти на ден всеки от нас слага този "коктейл" в устата си, за да измие зъбите си. Дали правим най-доброто за нас всъщност?

Колко чиста е четката ви за зъби и откъде идват микробите

"Микробите в четките за зъби произхождат предимно от три източника", казва Марк-Кевин Зин, микробиолог в Университета за приложни науки в Рейн-Ваал в Германия, цитиран от BBC. Това са:

устата

кожата

средата, в която се съхранява четката за зъби

Но преди дори да използваме четка за зъби за първи път, тя може да носи собствени микроби. Проучване на 40 нови четки за зъби от различни производители, закупени от магазини в Бразилия, установява, че половината вече са замърсени с различни бактерии.

Вредни бактерии

"Най-важните са стрептококите и стафилококите, които причиняват кариес", казва Винисиус Педраци, професор по стоматология в Университета на Сао Пауло в Бразилия. Други могат да причинят възпаление на венците, известно като пародонтоза.

Бактерии и гъбички живеят и върху използвани четки за зъби – организми, които често се свързват със стомашни инфекции и хранителни отравяния, като Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacteria. Тези микроби идват от водата, с която изплакваме четките си, ръцете си и други части на "околната среда".

Как да почистите четката си за зъби

Има огромен набор от техники за стерилизиране на четки за зъби.

Използване на ултравиолетова светлина.

Поставяне в съдомиялна машина или микровълнова печка.

Пастата за зъби , която използвате – която често има антимикробни свойства, също намалява микробите.

, която използвате – която често има антимикробни свойства, също намалява микробите. Някои изследователи препоръчват разтвор от 1% оцет като най-ефективния начин за намаляване на бактериите.

като най-ефективния начин за намаляване на бактериите. Накисването на главата на четката в антисептичен разтвор за вода за уста за 5 до 10 минути също може да бъде ефективно.

за 5 до 10 минути също може да бъде ефективно. Дезинфекция на четките с разтвор за вода за уста , съдържащ 0,12% хлорхексидин или 0,05% цетилпиридиниев хлорид.

, съдържащ 0,12% хлорхексидин или 0,05% цетилпиридиниев хлорид. Установено е, че някои от най-малко ефективните включват сушене на четката със сешоар или потапяне в чаша уиски.

Изтърканите и износени влакна на по-старите четки за зъби също съдържат повече бактерии , течности и хранителни вещества. Затова е важно четката за зъби да се сменя на всеки три месеца. Пикът с натрупване на бактерии се случва след около 12 седмици употреба.

