Акнето е сред най-неприятните кожни състояния, от което страдат много хора. Появата му е резултат на свръхпроизводството на себум, който запушва мастните жлези и космените фоликули – в които се развиват бактерии, причиняващи възпаление. Най-често се проявява при тийнейджърите, но може да засегне и възрастни.
Причините за появата на акне са много и комплексни, но най-чести са хормоналните промени - пубертет, менструален цикъл, бременност. От значение е и наследствеността, храненето и начина на живот. И не на последно място – стресът.
Неприятните прояви на акнето са комедоните или черни точки, папули и пустули – червени възпалени пъпки с или без гной и кисти - по-дълбоките и болезнени възпаления, които често оставят белези.
За да се справим с акнето, е нужен преди всичко индивидуален подход – установяване на причината за появата му и правилните грижи според възрастта и тежестта на състоянието.
И все пак, има три основни начини, чрез които може да се справим с акнето или поне да облекчим състоянието му.
Добра ежедневна хигиена
- Почистване – първата и най-важна стъпка. Извършва се минимум два пъти на ден с нежен измиващ продукт (без агресивен сапун). При по-тежки състояния, почистването може и да е по-често.
- Внимателен подход – важно е да избягваме прекомерното търкане на кожата, тъй като това води до допълнително раздразнение и възпалението.
- Задължителна хидратация – важно е да изберем гел или крем, подходящ за кожа, склонна към акне (oil-free, non-comedogenic).
Грижа и начин на живот
- Диета – ключов момент в борбата срещу акнето. Задължително е да намалим консумацията на сладки, мазни и силно преработени храни, които могат да засилят възпалителните процеси.
- Хидратиране отвътре - с достатъчно количество вода, както и включване в менюто зеленчуци и храни, богати на цинк и омега-3.
- Без излишно докосване – честото докосване на лицето, особено, когато сме навън, или стискането на пъпките, без предварителна подготовка, води до не само до нови възпаления, но и до още по-неприятните белези.
Медицинско лечение и продукти
- Можете да използваме свободно продавани лекарствени кремове, почистващи продукти и локални средства за третиране на пъпки, когато се появят. Често срещани съставки в кремовете и геловете против акне са салицилова киселина, бензоил пероксид или ретиноиди - които намаляват възпалението и отпушват порите,
- При по-тежки форми на акне е добре да се проведе консултация с дерматолог, съветват от Healthline. Той може да предпише локални или системни лекарства като антибиотици или такива на хормонална основа.
- Съвременни професионални процедури като химически пилинги или лазерна терапия също могат да бъдат от полза.
Какво споделят специалистите за акнето и борбата с него - вижте във видеото:
