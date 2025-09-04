Акнето е сред най-неприятните кожни състояния, от което страдат много хора. Появата му е резултат на свръхпроизводството на себум, който запушва мастните жлези и космените фоликули – в които се развиват бактерии, причиняващи възпаление. Най-често се проявява при тийнейджърите, но може да засегне и възрастни.

Причините за появата на акне са много и комплексни, но най-чести са хормоналните промени - пубертет, менструален цикъл, бременност. От значение е и наследствеността, храненето и начина на живот. И не на последно място – стресът.

Неприятните прояви на акнето са комедоните или черни точки, папули и пустули – червени възпалени пъпки с или без гной и кисти - по-дълбоките и болезнени възпаления, които често оставят белези.

За да се справим с акнето, е нужен преди всичко индивидуален подход – установяване на причината за появата му и правилните грижи според възрастта и тежестта на състоянието.

И все пак, има три основни начини, чрез които може да се справим с акнето или поне да облекчим състоянието му.

Добра ежедневна хигиена

Почистване – първата и най-важна стъпка. Извършва се минимум два пъти на ден с нежен измиващ продукт (без агресивен сапун). При по-тежки състояния, почистването може и да е по-често.

Внимателен подход – важно е да избягваме прекомерното търкане на кожата, тъй като това води до допълнително раздразнение и възпалението.

Задължителна хидратация – важно е да изберем гел или крем, подходящ за кожа, склонна към акне (oil-free, non-comedogenic).

Грижа и начин на живот

Диета – ключов момент в борбата срещу акнето. Задължително е да намалим консумацията на сладки, мазни и силно преработени храни, които могат да засилят възпалителните процеси.

Хидратиране отвътре - с достатъчно количество вода, както и включване в менюто зеленчуци и храни, богати на цинк и омега-3.

Без излишно докосване – честото докосване на лицето, особено, когато сме навън, или стискането на пъпките, без предварителна подготовка, води до не само до нови възпаления, но и до още по-неприятните белези.

Медицинско лечение и продукти

Можете да използваме свободно продавани лекарствени кремове, почистващи продукти и локални средства за третиране на пъпки, когато се появят. Често срещани съставки в кремовете и геловете против акне са салицилова киселина , бензоил пероксид или ретиноиди - които намаляват възпалението и отпушват порите,

, или - които намаляват възпалението и отпушват порите, При по-тежки форми на акне е добре да се проведе консултация с дерматолог, съветват от Healthline. Той може да предпише локални или системни лекарства като антибиотици или такива на хормонална основа.

Съвременни професионални процедури като химически пилинги или лазерна терапия също могат да бъдат от полза.

Какво споделят специалистите за акнето и борбата с него - вижте във видеото:



