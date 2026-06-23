Цаца, картофки, таратор и лято - това е морският вкус на детството. Най-лесното за хапване, най-вкусното на малчуганите, най-бързият отговор за родителите, които са се изморили да питат "А сега какво ще ядеш?" Но каква е истината за цацата по Южното Черноморие?

Факт е, че Южното Черноморие пази едни от най-дивите и чисти кътчета на България - Варвара, Синеморец, Резово и още. Тюркоазени води, сурови скали, зелени брегове и море, което се слива със Странджа планина в перфектна хармония. Когато искаме да се отдадем напълно на почивката, готвенето остава на заден план. Пържените картофи и цацата са част от бързата храна на лятото, която се предлага почти на всяка крачка - в ресторанти или за изпът.

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Цацата е морска риба от семейство Селдови. Нейният подвид, разпространен в България, е известен като копърка, трицона, черноморски шпрот или само шпрот. Цацата е сравнително дребна риба и в разговорния език е навлязла като нарицателно за нещо малко. Известен е цитатът от филма "Кит" – „Риба, ама цаца… – Цаца, ама риба...“. Не такава се оказва обаче цената й.

Цацата е една от най-разпространените дребни риби в Черно море. Това е така, защото е евтина за улов, евтина за ресторантите и евтина за туристите. По тази причина често я наричат „народна риба“, защото е считана за символ на достъпното море. През 70-те и 80-те години цацата е най-евтината риба, най-масовата храна по морето и част от „народния туризъм“. Тя се превръща в културен символ, равносилен на плажните надуваеми топки, дюшеците и мириса на крем „Здраве“. Предлага се по морето още от началото на XX век, но става истински масова в периода между 1950 и 1980 г. Държавните заведения по морето я включват като евтина и сигурна храна. Тогава се появяват и първите заведения, които предлагат основно цаца - места, където менюто буквално е цаца, картофки, бира.

Цацата се пържи за 3–4 минути, не изисква сложна обработка и е идеална за натоварени летни кухни. Чисти се лесно, без да е нужно да се премахват кости, люспи или друго. Затова е перфектна за плажни капанчета, бързи заведения и кръчми с голям оборот.

През 90-те години цацата остава евтина и е символ на „добро старото море“. Плажните капанчета я превръщат в хит и почти всяко семейство свързва лятната си почивка с нея. В днешни дни тя е традиция, а ресторантите я предлагат като „ретро“ или „гурме“ вариант.

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Северното срещу Южното Черноморие - къде цацата е по-вкусна и по-евтина? Истината е, че и двете места имат свои плюсове и минуси, но причините цацата да има особен вкус, са различни.

По-хладните води около Каварна, Балчик, Шабла предполагат по-стегната като месо цаца .

. Рибарските лодки излизат рано сутрин и затова по-често се предлага по-прясна риба .

. На местата, на които има по-малко масов туризъм се предполага, че по рядко се случва претоплянето на олио.

По Южното Черноморие климатът е малко по-различен, но това не е всичко.

По-топлите води на юг правят цацата в тази част на морето малко по-мека.

На местата с огромен оборот в сезона често се пържи „на конвейер“, което понякога е плюс - рибата е винаги топла, а мазнината се сменя по-често.

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Цацата се предлага в много и различни варианти. Класиката е само с лимонов сок, но кулинарните преживявания отдавна са истинско приключение за небцето. Най-интересните варианти, по които цацата се предлага днес:

Класическа пържена цаца - хрупкава, солена, с лимон. Вечната класика.

хрупкава, солена, с лимон. Вечната класика. Цаца в царевично брашно - по-хрупкава и по-златиста. Много популярна по Южното Черноморие.

по-хрупкава и по-златиста. Много популярна по Южното Черноморие. Цаца с чеснов сос - модерна интерпретация, характерна за бийч баровете.

модерна интерпретация, характерна за бийч баровете. Цаца „по рибарски“ - пържена с лук, чесън и магданоз; в този вариант се предлага по-често в малки семейни кръчми.

пържена с лук, чесън и магданоз; в този вариант се предлага по-често в малки семейни кръчми. Пикантната цаца се предлага в компанията на чили, пушен пипер или лимонова трева.

се предлага в компанията на чили, пушен пипер или лимонова трева. Street food стил - цаца в конус/фунийка, която е много удобна за разходка и хапване по крайбрежието.

цаца в конус/фунийка, която е много удобна за разходка и хапване по крайбрежието. Гурме цаца - върху салата от киноа, цаца с трюфелов дип или с домашни чипсове.

Може ли да прекалите с цацата? Това зависи единствено и само от вас. В 100 грама цаца се съдържат около 130-150 kcal. Основните хранителни вещества в тази риба са:

Белтъчини: 16–18 г

16–18 г Мазнини: 7–9 г

7–9 г Въглехидрати: 0 г

0 г Холестерол: ~ 60–70 мг

Снимка: bg.wikipedia.org

През лятото на 2025 г. порция цаца е струвала около 10 лева, през 2026 г. тя се предлага на цени между 3,50 и 6,50 евро, пишат businessnovinite.bg. Точно 4,50 евро е цената на 200 грама цаца на плаж Приморско. В София може да се открие и само за 2 евро.

Цената на цацата е различна в зависимост от това дали се предлага в заведение на плажа, или в ресторант.