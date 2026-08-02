Миро гостува в предаването „Тази неделя“, където разказа за новата си песен „Секси аз“, вдъхновението зад нея, работата с режисьора Крис Захариев и предстоящото си национално турне.

Парчето носи лятно настроение и различно звучене за изпълнителя – с афро ритми, латино елементи и желание за повече лекота. Самият Миро призна, че този път е искал да създаде песен, която да кара хората да танцуват.

„Много ми се танцуваше. Правеше ми се нещо леко, усмихнато. Без прекалена ангажираност от гледна точка на мелодика“, сподели певецът.

„Секси аз“ е песен за любовта и близостта

В разговора Миро разкри, че зад заглавието „Секси аз“ не стои провокация, а много по-дълбоко лично послание. Песента е посветена на неговата любима и на интимността между двама души.

По думите му най-важната част от една връзка е способността двама души да бъдат истински един с друг.

„Най-секси между двама човека е да си говорят. И да имат интимност“, обясни Миро.

Той допълни, че песента е послание към онези моменти, които човек споделя само с най-близкия си човек: „Има една част от мен, която никой никога няма да опознае. Освен най-близкия човек - моето момиче“

Любимата му е и първият човек, който чува новите му песни. По думите му тя познава още самото начало на идеята, когато композицията тепърва се ражда.

Песента се появява благодарение на работата му с композитора Крум Георгиев, с когото Миро се познава още от времето на хита „Губя контрол, когато“.

Каква е рецептата за създаване на хит?

Миро коментира и какво според него прави една песен успешна. Той призна, че няма универсална формула за хит, но вярва, че най-важна е истината в музиката.

„Една песен е хит тогава, когато хората дълго време живеят с нея. Тоест ние ще разберем във времето тя хит ли е или не е“, каза той.

Според него песента трябва да идва от лично преживяване, а не само от желание да бъде харесана.

Той разказа, че когато пише музика, се опитва първо да бъде честен със себе си.

„Никога не съм имал съмнение с какво ще се занимавам“

В интервюто Миро се върна и към началото на своя път. Той показа стара снимка от младежките си години и разказа, че още тогава е знаел, че музиката ще бъде неговото призвание.

„Никога не съм имал съмнение с какво ще се занимавам и че то... ще има значение“, сподели той.

Като млад той е имал възможност да работи като музикант на кораби, но е отказал, защото е имал други цели. Днес той продължава да вярва, че музиката има силата да променя средата около нас.

Голямото турне на Миро

Изпълнителят разкри и подробности за предстоящото си национално турне. То започва на 6 август в Античния театър в Пловдив – място, което има специално значение за него.

Той обеща специална визуална концепция и изненади за публиката.

След Пловдив турнето продължава във Варна (20 август), Бургас (23 август), Добрич (25 август), Стара Загора (27 август), Плевен (4 септември), а финалът е в София на 22 октомври.

Цялото интервю вижте в следващото видео.