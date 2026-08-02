На 2 август рожден ден празнуват две популярни имена от българската сцена – певецът Тони Стораро и актьорът Красимир Доков. Единият е познат с характерния си глас и десетилетията на попфолк сцената, а другият – с многобройните си театрални, филмови и телевизионни превъплъщения.

Тони Стораро, чието истинско име е Тунчер Фикрет Али, е роден през 1976 г. в Шумен. Израства в семейство на музиканти и още от малък се занимава с музика – свири на акордеон и пиано, преди да се насочи към пеенето. Първите си изяви като певец има още на 14-годишна възраст.

В края на 90-те години Тони Стораро става част от каталога на Diapason Records, а през следващите десетилетия се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в българския попфолк. Известен е с дълбокия си и характерен глас, а сред песните му са „Уникат“, „200 жени“, „2, 3, 4“, „Не заслужавам“ и „Милиони звезди“.

През 2024 г. изпълнителят отбелязва 25 години на сцената с голям концерт, продължил повече от четири часа, в който участват редица популярни български и балкански изпълнители.

Снимка: Instagram.com/toni_storaro/

Музиката е и семейна традиция за Стораро. Синовете му Фики и Емрах също избират певческата професия, а Тони неведнъж е говорил с гордост за тях и за таланта, който са наследили.

Красимир Доков е роден през 1956 г. в Габрово. Завършва ВИТИЗ през 1982 г. в класа на проф. Николай Люцканов, а професионалният му път преминава през театрите в Димитровград и Хасково, Театрална работилница „Сфумато“, Народния театър „Иван Вазов“ и Драматичния театър в Пловдив.

На театралната сцена Доков се е превъплъщавал в герои от произведения на автори като Чехов, Шекспир, Йовков, Радичков, Молиер и Тургенев. За ролята си на Сусо в „Януари“ получава награда за най-добра мъжка роля от Националния преглед на българската драма и театър.

Актьорът има значимо присъствие и в българското кино. Сред филмите, в които участва, са „Зад кадър“, „Разследване“, „Писмо в Америка“ и „Под едно небе“. За ролята си във „Зад кадър“ на Светослав Овчаров през 2011 г. получава награда за най-добра второстепенна мъжка роля на фестивала Los Angeles Movie Awards.