Попфолк певците Емрах и Константин бяха заснети във видео, на което си правят гонка на голям столичен булевард. Кадрите достигнаха до социалните мрежи от самия Константин. Ще има ли последици за двамата колеги?

На кадрите той управлява Porsche, а Емрах BMW. Клипът е сниман в колата на Емрах. Малко след като видеото достигна мрежите, двамата получиха критики за гонката.

"Много добър пример след случилото се в София с момчето, забило се в рейса", пише възмутена потребителка.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава че се движим със по-малко от 70 километра в час, което е ограничението", отговори Емрах.

Заради клипа двамата са извикани днес в СДВР, пишат от 24 часа.

Припомняме, че синът на Тони Стораро бе викан в полицията и в началото на годината. Тогава качи клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околоврьстното на София. Тогава обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Впечатление прави и замъгленият километраж, след монтаж на видеото. Феновете бързо забелязаха този детайл и отново се включиха с мнение в секцията с коментари.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Сега обаче повечето винят Константин.

Константин и Преслава за общите си пътувания, музиката и забавните моменти - вижте в следващото видео.

