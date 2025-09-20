Само преди няколко дни, попфолк певецът Емрах Стораро дебютира на големия екран! 22-годишният син на Тони Стораро взе участие в българската тийн комедия „Скандалните“. Интересът към лентата успя да напълни киносалоните в цяла България, а ролята на Емрах "предсказа" бъдещето му в реалния живот.

Певецът направи своите първи стъпки в кино индустрията и предизвика шум в мрежите. Пробивът му в тази сфера на изкуството беше последван от годежът му с красавицата Айлян.

„Скандалните“

Филмът тръгна по кината от 12 септември, информират от екипа на продукцията, създател на „Русалки“, предават от БТА.

Във филма, който предсказва бъдещето, участват Теодора Янева (Беба) и изпълнителят Емрах Стораро, който досущ като филмовия си герой, който предлага брак на своята избраница на екрана, го прави и в реалния живот, само няколко месеца след заснемането на комедията.

Историята е за Лили – кралицата на училището, която се събужда от кома без спомени, а двамата ѝ бивши – нахаканият футболист Иван и топ звездата Емрах, започват най-смешната и скандална битка за сърцето ѝ.

Сюжет

Магичната намеса на Наталия Кобилкина – ангелът на любовта, превръща всяка среща в катастрофално-романтичен хаос. Между интриги и куриозни злополуки Лили опитва да разбере коя е и кого обича. Провокативната манипулаторка Беба, бивша на Иван и Емрах, заплита своите интриги, а безскрупулният мениджър с дебело досие – Памеца, не се спира пред нищо, за да обърне играта. Най-добрата приятелка на Лили – Йони, и вечният шегаджия Джордж блестят със собствена романтика, пишат от БТА.

„Скандалните“ обещава смях, любов, куриози и сцени, в които всеки може да се припознае – а дали Емрах ще преодолее музиката и ще спечели сърцето не само на героинята Лили, но и на публиката като актьор – предстои да видим.

Режисьор е Христо Христов-Зипо, а оператор – Емилиан Дечев. Музиката е на Радо Минев.

В ролите са Лили Аначкова, Иван Павлов, Емрах Стораро, Йоана Любенова, Георги Стоянов, Теодора Янева, Никола Борисов и Наталия Кобилкина.

Професионална кариера

Преди „Скандалните“ Емрах Стораро е познат предимно като певец с множество хитове.

Певецът набра още повече популярност след участието си в артистичния формат "Dancing Stars" по bTV.

Преди филмът да бъде разпространен по кината, предисторията му беше споделена в TikTok в едноименната епизодична поредица.

Повече за участието му "Dancing Stars" - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK