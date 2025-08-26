Булката на Емрах Стораро превърна сватбата им в истинско модно шоу - не с една, а с цели три впечатляващи визии. От смелата червена рокля за клетвата, през бляскавия тоалет, обсипан с пера, до кралски финал с корона.

Пищното тържество се състоя на 25 август, съвсем неочаквано и за изненада на всички фенове на музикалната фамилия Стораро.

Емрах, по-малкият син на "Човекът глас" Тони Стораро, се ожени на 22-годишна възраст за красивата Айлян. Множеството празненства започнаха в село Подайва, откъдето взеха булката с мощни суперколи, а по-късно продължиха в град Шумен, заедно в компанията на широк кръг от близки и приятели.

Тържествата на новото семейство бяха придружени от безброй красиви тоалети, а разбира се, най-много изпъкваше булката.

Ето какви бяха блестящите визии на Айлян от сватбата:

Червена обемна рокля

Кройката е т. нар. Ball gown - Принцеска рокля. Характеризира се с много обемна пола и силно вталена горна част. Това е класическа силуетна линия, при която талията е ясно подчертана, а полата създава пищен, величествен обем. Горната част е корсет с вградени банели. Пищните буфан ръкави, които придават драматичен, почти театрален вид.

Роклите от този тип обикновено съчетават сатен, тюл и органза. За украса има бродерия и камъни, както и блестящи нишки, което създава богат, почти кралски вид. Цветът е яркочервено. Това е символ на сила, страст, увереност и празничност.

В традиционни култури червеното често се носи на сватби или тържества като цвят на щастието и благополучието. Към роклята имаше и атрактивен аксесоар - корона в същия цвят.

Червеният цвят изглежда е бил основен на събитието, защото присъства и в много от елементите на украсата в ресторанта. В месингови свещници на масите правят впечатление и поставените червени пера.

Синя "паунова" рокля

Втората ѝ рокля отново е с обемна „принцеска“ кройка, с подчертана талия и пищна, разкроена пола. Силуетът е класически бален, но съчетан с модерна интерпретация чрез цветовете и материалите.

Корсетната част е вталена, с изразено деколте тип „сърце“. Изработена е от блестяща тъкан, обсипана с апликации и пайети, които придават триизмерен ефект и създават усещане за скъпоценен бижутен детайл.

Полата е изключително богата и многопластова. Върху основа от небесносин тюл са разположени декоративни елементи във формата на пера и листенца, които са изработени в златисто, зелено и бордо. Те напомнят на паунови пера и създават движение при всяка стъпка на булката. Долният кант е допълнително украсен с перушина в синьо-зелени тонове, която придава драматичност и царствен завършек.

Използвани са луксозни материи като тюл и органза за обема, допълнени от пайети, камъни и пера за декорация.

Основният цвят е небесносиньо, комбинирано със златисто, изумрудено зелено и бордо. Това е смела комбинация, която внушава богатство и ориенталски разкош. Короната-бижу отново присъства и за тази визия, но в различен цвят.

Третата ѝ визия пък се състоя от същата рокля, но без обемната ѝ пола с блясък и цветни пера.

Дизайнерът на тези шедьоври все още не е разкрит, но със сигурност тоалетите на Айлян ще останат в историята.

