Попфолк изпълнител Емрах Стораро, познат на зрителите на bTV с участието си в танцовото шоу “Dancing Stars”, се сгоди за любимата си Айлян.

Тържеството е било пищно, с многомузика и гости. Избраницата на сина на Тони Стораро носи пръстен с голям скъпоценен камък, а за самия годеж сменя поне два тоалета.

Неизменен аксесоар от празничния й тоалет са и короните на главата си. Годежът се е състоял в село Подайва, Разградско.

„Обичам те“ – това гласи посланието на Емрах Стораро. Той сподели снимки и поредица от видеа, на които двамата танцуват.

"Честито, тате! Обичам ви!", написа самият Тони Стораро към снимките на сина си в Инстаграм. Той беше и един от основните изпълнители на събитието.

На тържеството, разбира се, е присъствал и по-големият брат на Емрах - Фики. „С моята съпруга, с моя батко и снахата“ - споделя Емрах към кадър, на който четиримата са в син джип и се забавляват под съпровода на музика.

Емрах Стораро е на 22 години. Роден е в Шумен на 20 ноември 2002 г. Пълното му име е Емрах Тунчер Фикрет. Той е зодия Стрелец.

Любовта му към музиката започва още като дете, оттогава са и първите му опити да свири на китара.

Малкият син на Тони Стораро е тренирал бокс, но не успява да сбъдне мечтата си и да излезе на професионалния ринг. Затова мечтае да имам син, който да стане боксьор.

