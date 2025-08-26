Попфолк изпълнителят Емрах Стораро хвърли лайфстайл "бомбата" на годината, след като изненадващо сподели в социалните мрежи снимки и видеоклипове, че се е сгодил.

От кадрите и записите в Инстаграм и Тик Ток се вижда, че Емрах Стораро и годеницата му пристигат на празненството с тъмносин джип „Мерцедес“ G-класа, който шофира самият той, а на задната седалка в купето на "кубчето", както е известен този модел на немски автопроизводител, се возят брат му Фики и неговата съпруга.

Същинска колона от луксозни возила следва автбомобила на Емрах към сватбените тържества, провели се в разградското село Подайва.

„С моята съпруга, с моя батко и снахата“, пише Емрах към видеото, което споделя в Тик Ток.

Джипът на Емрах Стораро е последван от мощно спортно БМВ, два уникални модела "Ферари" и два автомобила от друга легендарна италианска компания за спортни автомобили – „Ламборгини“.

В едно от тях, което е яркожълто на цвят, пристига бащата на Емрах – Тони Стораро, който изпя няколко песни по време на тържеството. SUV-ът е последван от друг модел на „Ламборгини“, което е в светлосин спортен цвят.

След пристигане на всички лукзосни возила, гостите слизат от тях и веселбата започва още на улицата, преди да продължи край специално подготвени шатри в селото. На видеоклиповете се вижда като Емрах заедно с баща си Тони и брат си Фики Стораро пляскат с ръце и танцуват под звуците на музика, като всички са във видимо отлично настроение за купон.

Емрах е по-малкият син на легендарния попфолк изпълнител Тони Стораро, а за мащаба на сватбеното празненство и колко рокли смени половинката на Емрах – вижте тук.

Вижте повече за Емрах Стораро в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK