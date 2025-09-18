Наистина ли годеницата на Емрах Стораро и снаха му са сестри? (ВИДЕО)

След като Емрах Стораро и семейството му обявиха новината, че вдигат годеж за него в интернет пространството възникнаха множество спекулации за роднинска връзка между годеницата на певеца и снаха му. Приликата между Айлян и Гюлджан наистина е впечатляваща! Познаха ли феновете му - сестри ли са половинките на братя Стораро?

След пищното тържество за годежа на Емрах и Айлян, феновете станаха особено подозрителни. Новината се появи изневиделица, а още по-шокираща беше голямата прилика между партньорките на братята.

Стана ясно, че двете жени нямат роднинска връзка. Твърдението потвърди бащата на Гюлджан, съпругата на Фики и снаха на Емрах.

Бисер Стефанов сподели видео в TikTok, където подробно разказа за отношенията си със семейството на зет си.

"Освен Гюлджан имам и още една дъщеря - Арзу, освен нея имам и един малък син", сподели той.

Той отговори на предположенията, които "обикалят" мрежите, като беше категоричен: "Айлян и Гюлджан не са сестри!"

Стефанов отправи съвет към последователите си: да не вярват на всичко, което се говори в мрежите. Също ги призова да бъдат по-добри и да не изразяват агресия към непознати хора.

