Наистина ли годеницата на Емрах Стораро и снаха му са сестри? (ВИДЕО)

Приликата между Айлян и Гюлджан e огромна
18 Септември 2025
След като Емрах Стораро и семейството му обявиха новината, че вдигат годеж за него в интернет пространството възникнаха множество спекулации за роднинска връзка между годеницата на певеца и снаха му. Приликата между Айлян и Гюлджан наистина е впечатляваща! Познаха ли феновете му - сестри ли са половинките на братя Стораро?

След пищното тържество за годежа на Емрах и Айлян, феновете станаха особено подозрителни. Новината се появи изневиделица, а още по-шокираща беше голямата прилика между партньорките на братята. 

Стана ясно, че двете жени нямат роднинска връзка. Твърдението потвърди бащата на Гюлджан, съпругата на Фики и снаха на Емрах. 

Бисер Стефанов сподели видео в TikTok, където подробно разказа за отношенията си със семейството на зет си. 

"Освен Гюлджан имам и още една дъщеря - Арзу, освен нея имам и един малък син", сподели той.

Той отговори на предположенията, които "обикалят" мрежите, като беше категоричен: "Айлян и Гюлджан не са сестри!"

Стефанов отправи съвет към последователите си: да не вярват на всичко, което се говори в мрежите. Също ги призова да бъдат по-добри и да не изразяват агресия към непознати хора. 

Малкият син на Тони Стораро, 22-годишният попфолк певец Емрах, се сгоди за красавицата в гр. Шумен. Повече подробности за годежа, прочетете тук: 

Емрах Стораро и Айлян – защо ги закичиха с гердани от пари и още традиции от района (СНИМКИ)
Булката на Емрах Стораро засия с три приказни визии на сватбата - от Подайва до Шумен (СНИМКИ)

Не дълго след тържеството, младото семейство се наслади на лятна почивка. Накъде се отправиха младоженците след голямото празненство, вижте тук:

След звездния годеж: Емрах заведе Айлян на море във Варна (ВИДЕО)

Емрах Стораро за връзките, фенките и бившите - вижте в следващото видео.

