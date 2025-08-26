Емрах Стораро, синът на Тони Стораро, вече е сгоден. Избраницата на младия певец е красивата Айлян. Емрах и Айлян са от Североизточна България – район, в който има автентични традиции при годеж и сватба.

Сватбени ритуали в разградското село Подайва

Според Нефис от Разгардско, която има познания за сватбените ритуали в района, в този край годежът винаги се прави преди сватбата и задължително там, откъдето е бъдещата булка. На събитието трябва да присъстват всички близки и роднини на младоженците. Това е знак, че дават съгласието си за тази любов. Това е символично вричане във вярност, което дава на двамата младоженци моралното право да заживеят заедно.

Не е задължително сватбата да е скоро след годежа. Тя може да се направи след една или две години.

Ритуалите в района, които се организират преди сватба, са доста интересни. Преди двама души да се оженят, се организира годеж и кана . По време на годежа булката сменя до три рокли, а при специалния ритуал с рисуването с къна, който се прави в деня преди сватбата – до пет рокли.

. По време на годежа булката сменя до три рокли, а при специалния ритуал с рисуването с къна, който се прави в деня преди сватбата – до пет рокли. На главите на младоженците се поставят корони. По ревера на сакото на младоженеца се закичват пари. Това е знак, че семейството има възможности и добра перспектива. Важно уточнение е, че годежът се организира от семейството на бъдещата булка. Покриването на разходите също е от тяхна страна.

Кои бяха гостите на годежа на Емрах?







Семейството и близките на Емрах и Айлян отпразнуваха събитието шумно – с много музика, танци и емоции. Повече за всички луксозни коли, с които гостите пристигнаха на годежа на двамата, прочетете тук:

На тържеството присъства и по-големият брат на Емрах - Фики. „С моята съпруга, с моя батко и снахата“ - сподели Емрах към кадър, на който четиримата са в син джип и се забавляват под съпровода на музика.

Баща им - Тони Стораро, изпълни няколко специални песни, на които младото семейство танцува.

