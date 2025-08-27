Годежът на Емрах Стораро и неговата избраница – красивата Айлян, се превърна във впечатляващата церемония с популярните гости и красиви визии. Един от акцентите във външния вид на булката грабна вниманието на всички – короните й.

Какво символизира короната?

Короната на Айлян е много повече от моден аксесоар, който да допълни впечатляващата визия. С пищния си дизайн, короната на булката успява да съчетае величие и нежност в едно. Уникалното бижу бе в пълен синхрон със стилната рокля, която любимата на Емрах беше избрала. Формата на короната напомня класическа императорска - символ на власт, съвършенство и красота. В днешни дни показава какви са възможностите на родителите.

Сватбената корона в различните традиции и култури?

Скандинавските страни – Норвегия и Швеция

Там булките често носят сребърни корони, украсени с малки звънчета. Според вярванията, звуците от тези звънчета гонят злите духове и защитават младоженците от нещастие.

Индия

В индийската култура булките носят тежки златни или сребърни украшения за глава, често включващи венци или тиари. Те са символ на богатство, духовна чистота и благословия от боговете.

Великобритания и кралските сватби

При кралските сватби в Обединеното кралство булките често носят тиари, предавани през поколения. Те не са само знак за кралски статус, но и почит към семейната история и традиции. Един от най-емблематичните примери за сватбена корона в историята е тази на кралица Виктория. При сватбата си с принц Албърт през 1840 г. тя носи венец от портокалови цветове вместо традиционна кралска корона – символ на невинност и плодородие. По-късно обаче в британската традиция сватбените тиари придобиват популярност, превръщайки се в символ на кралско достойнство и благословена любов.

Къде да намерите корона като на Айлян?

Ако мечтаете за бляскава корона като тази на стилната Айлян, можете да намерите подобни модели тук:

Lady in LOVE (lil.bg) – моделът „Сватбена корона Елинор“ е близък до визията на Айлян – в сребрист цвят, с много камъни – завършено изящество.

Svatbalux.com – короните „Goddess of the Dream“ и „Queen of Divinity“ предлагат комбинация от блясък и стабилност.

Roses and Crystals – ръчно изработени модели с възможност за персонализиране според стила на роклята ви.

CharmyRose и ElizaBG – луксозни, но достъпни тиари с кристали Swarovski и перлени акценти.

Цените варират от 30 до 150 лв., в зависимост от модела, материалите и марката. Повечето корони идват с гребенчета или ластици за стабилно закрепване, което създава удобство при дълги танци до зори.

