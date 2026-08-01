Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и дъщеря ѝ, принцеса Шарлот, от години привличат вниманието с поразителната си прилика. Нови и архивни снимки отново предизвикаха вълна от коментари, след като мнозина отбелязаха колко много двете си приличат още от детските години на Кейт.

Прилика, която не остава незабелязана

Повод за поредните сравнения стана архивна снимка на малката Кейт Мидълтън, на която бъдещата принцеса е с характерните си светлокафяви коси, сплетени на плитки, и естествена детска усмивка. Мнозина смятат, че приликата с принцеса Шарлот е толкова силна, че двете изглеждат почти като близначки, въпреки че снимките са направени с десетилетия разлика.

Еднакъв стил и прически

Кейт и Шарлот неведнъж са били забелязвани с почти идентични прически и сходен стил на обличане. По време на коронацията на крал Чарлз III през 2023 г. двете се появиха в координирани бели тоалети с ефектни плитки и флорални украшения за коса – визия, която се превърна в една от най-запомнящите се модни моменти на кралското семейство.

Снимка: Getty Images

Подобни модни съвпадения са се случвали и на събития като Уимбълдън, Trooping the Colour и коледните празненства, където майка и дъщеря често избират цветове, материи и силуети, които се допълват.

Снимка: Getty Images

Повече от външна прилика

Освен че споделят сходни черти, кралските наблюдатели често отбелязват и близката връзка между Кейт и Шарлот. По време на официални ангажименти двете често си разменят усмивки, жестове на внимание и демонстрират естествена близост, която не остава незабелязана от фотографите.

Според източници принцеса Шарлот постепенно възприема спокойното поведение, увереността и добрите обноски на своята майка, което допълнително засилва впечатлението, че тя върви по нейните стъпки.