Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи една от най-очакваните си публични появи, като посети тенис турнира „Уимбълдън“ още в първите дни на надпреварата. Вярна на традицията си, тя не просто зае място сред официалните гости, а започна визитата си сред стотиците фенове, които часове наред чакат на прочутата опашка за билети.

Като патрон на „Ол Инглънд Лоун Тенис енд Крокет Клъб“ от 2016 г., Кейт отдели време да разговаря с почитатели на тениса, да се снима с тях и лично да връчи билети на част от чакащите. Жестът предизвика бурни аплодисменти и превърна деня в незабравим за мнозина.

По време на посещението си принцесата се срещна и с доброволците – почетните стюарди на турнира, които всяка година се грижат за организацията на опашката. Освен това разговаря с деца от инициативата Shine Camera Club – проект, който насърчава млади хора в неравностойно положение да развиват интереса си към фотографията. Кейт, която от години е запалена любителка на фотографията, разгледа техните снимки и се включи в творческите им занимания.

Снимка: Getty Images

След официалната част тя изгледа двубоя между британския тенисист Артър Фери и финландеца Ото Виртанен, а по-късно присъства и на срещата на Кейти Суон на Корт №1, където седна редом до легендата на британския тенис Анди Мъри. Самите състезатели признаха след мачовете, че не са знаели, че принцесата ги наблюдава, и се пошегуваха, че това вероятно би ги направило още по-напрегнати.

Снимка: Getty Images

Както често се случва при нейните публични изяви, модният избор на Кейт също се превърна в една от основните теми. Този път тя заложи на яркосин костюм на Gabriela Hearst, комбиниран с изчистена бяла тениска и дискретни бижута с лапис лазули. Свободната кройка и наситеният цвят се отличаваха от по-класическите ѝ визии за „Уимбълдън“ през предишните години и бяха определени от модните експерти като едновременно смели и модерни.

Според анализатори именно този стил отразява новата посока в гардероба на принцесата, която през последните месеци все по-често избира по-ярки цветове и по-съвременни силуети.

Снимка: Getty Images

След като през последните две години значително ограничи публичните си ангажименти заради лечението си от онкологично заболяване, всяка поява на принцесата на Уелс привлича особено внимание. Сега, когато постепенно се завръща към официалните си задължения, посещението на любимия ѝ тенис турнир беше възприето като още една крачка към нормалния ритъм на кралските ангажименти.

„Уимбълдън“ традиционно е сред най-любимите събития в календара на принцесата на Уелс. От сватбата си с принц Уилям през 2011 г. тя почти не е пропускала издание на турнира, а като патрон на клуба неизменно връчва трофеите на шампионите във финалния уикенд.

Затова и тазгодишното ѝ завръщане беше посрещнато с особено топло отношение както от феновете, така и от участниците в престижната надпревара.