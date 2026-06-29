Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън предприе впечатляващо лично предизвикателство, за да насочи вниманието към живота след поставена диагноза рак и нуждата от цялостна грижа за пациентите.

Кейт изкачи трите най-високи върха във Великобритания като част от Националното предизвикателство „Три върха“ — Ben Nevis в Шотландия, Scafell Pike в Англия и Yr Wyddfa, познат още като Snowdon, в Уелс. Предизвикателството традиционно включва изкачването на трите върха в рамките на 24 часа и обхваща около 23 мили (около 37 км) пешеходен преход, с обща денивелация от над 3000 метра.

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Принцесата е предприела изкачванията сама, но по маршрутите е получила подкрепа от екипи на планинските спасителни служби. Между отделните локации тя е била транспортирана от екип на двореца Кенсингтън, като общото разстояние между върховете е над 460 мили.

След финалното изкачване на Yr Wyddfa Кейт е била посрещната от съпруга си принц Уилям и трите им деца — принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. До нея в този емоционален момент са били още родителите ѝ Карол и Майкъл Мидълтън, както и брат ѝ Джеймс Мидълтън.

Снимка: Инстаграм

В социалните мрежи принцесата сподели снимка от върха на Ben Nevis, направена вечерта на 27 юни. На кадъра тя се усмихва широко, облечена в туристическа екипировка, яке и шапка. Към снимката Кейт добави лично и дълбоко послание за смисъла на предизвикателството.

„Всяка година стотици хиляди хора в тази страна чуват думите, които никой не иска да чуе“, написа тя. „След това започва път, който изпитва всяка част от нас — физически, емоционално, психологически и духовно.“

Кейт подчерта, че ракът не засяга само тялото, а променя начина, по който човек мисли, чувства и преживява ежедневието си. Принцесата, която през 2024 г. разкри, че се лекува от рак, а през януари 2025 г. съобщи, че е в ремисия, сподели, че познава този път лично.

„Пътуването през лечението и отвъд него изисква повече от медицина“, написа тя.

С това предизвикателство Кейт цели да подкрепи The Royal Marsden Cancer Charity — благотворителната организация към болницата The Royal Marsden, където самата тя е получила лечение. Средствата ще бъдат насочени към разширяване на достъпа до холистична грижа за пациенти с рак във Великобритания.

Планира се даренията да подпомогнат създаването на нов център за благополучие и възстановяване към The Royal Marsden, както и разработването на специализирана програма за физическо, психологическо и емоционално възстановяване след диагноза и лечение.

Кейт акцентира върху значението на цялостния подход към пациента — такъв, който включва не само медицинска терапия, но и психологическа подкрепа, физическа активност, хранене, духовна грижа, време сред природата и допълващи терапии. Според нея именно този подход може да помогне на хората да запазят устойчивостта, качеството си на живот и усещането за контрол в един изключително труден период.

„Изцелението, независимо дали е лично или колективно, не е само да поправим онова, което е счупено. То е да намерим баланс в начина, по който живеем — между усилието и приемането, между контрола и доверието, между мисленето и простото присъствие“, сподели принцесата.

Снимка: Инстаграм

Тя завърши посланието си с думи на подкрепа към всички, които преминават през онкологично заболяване: „Моля, знайте, че не сте сами.“

Принц Уилям и Кейт станаха съвместни патрони на The Royal Marsden NHS Foundation Trust през януари 2025 г., а Уилям е президент на организацията от 2007 г. От болницата изразиха благодарност за подкрепата на принцесата, като подчертаха, че нейната ангажираност идва от дълбока съпричастност към хората, изправени пред подобни изпитания.

Вижте във видеото появата на Кейт и Уилям на наградите БАФТА 2026: