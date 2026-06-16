Принцеса Шарлот отдавна е известна със своя уверененост и силно присъствие. И още веднъж доказа характера си по време на воененния парад пред Бъкингамския дворец, известен като Изнасянето на знамената (Trooping the Colour). Събитие, което кралското семейство отбеляза на 13 юни.

Принцесата бе олицетворение на спокойствие и грация – тя пристигна на събитието заедно с майка си, принцеса Кейт, и братята си, Джордж и Луи, а след това зае мястото на балкона заедно с принц Уилям, крал Чарлз и кралица Камила.

За случая, кралската наследница бе избрала бяла рокля на луксозния италиански моден бранд Alessandra Rich, съчетана с подходяща панделка за коса и балетни обувки.

Братята ѝ бяха облечени в еднакви тъмносини костюми със светлосини вратовръзки. Синият цвят идеално се съчетаваше с визията на Кейт - рокля на Catherine Walker и шапка на Philip Treacy.

Снимка: Getty Images

По време на събитието Шарлот бе първата, която стана на крака още в началните акорди на националния химн, докато братята ѝ сякаш тепърва се ориентираха в ситуацията. Единствената дъщеря на Уилям и Кейт расте бързо и изглежда е поела ролята на най-отговорният и контролиращ член на семейството.

Експертът по езика на тялото Дарън Стантън споделя пред Hello, че поведението на Шарлот е перфектен пример за поведение на кралска особа. „Тя се държи отлично. И е напълно наясно, че се очаква да се представя по най-добрия възможен начин по време на важни обществени прояви“, обяснява специалистът.

Снимка: Getty Images

„Освен това е и много уверена“, добавя още той. „Езикът ѝ на тялото е спокоен и отпуснат, което е показателно, че контролира ситуацията.“

Така Шарлот се превръща и в абсолютен пример за Джордж и Луи, които понякога могат да бъдат по-непредсказуеми по време на публични събития. Двете момчета могат често да се но сестра им сякаш винаги е там, за да ги държи в ред. Явно всячески се стреми да да направи родителите си горди.

11-годишната принцеса отдавна е смятана за най-увереното и самостоятелно дете на принца и принцесата на Уелс. Дори покойната кралица Елизабет е коментирала силния характер на правнучката си още през 2018 г. Тогава тя е заявила пред свои близки, че по-скоро Шарлот наблюдава Джордж, отколкото обратното.

Още едно доказателство за характера и възпитанието на Шарлот е поведението ѝ по време на траурната процесия за кралица Елизабет през 2022 г. Тогава тя не само стриктно спази кралския протокол, но и дори напомни на брат си Джордж да се поклони в нужния момент.