Принцесата на Уелс все по-явно се завръща към своите официални задължения и обществени ангажименти – след тежкото боледуване. Кейт активно участва в събития, свързани с каузите, които подкрепя.

В момента кралската наследница е на официално посещение в Италия. Тя е в град Реджо нел'Емилия, а дейността ѝ там е свързано с нейната фондацията, насочена към грижата за ранното детско развитие.

Ето защо Кейт се среща с много от малките жители на града. Неслучайно тя често е наричана „Принцесата на децата“ заради топлото си отношение към малчуганите. Самата я е майка на трима - принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (11 г.) и принц Луи (8 г.). Но това не ѝ пречи да се обгръща с обич всички деца, които среща по пътя си. И може би дори, тайно, да мечтае за още свои.

В самото начало на посещението си в Италия, Кейт особено силно се развълнува виждайки една своя малка почитателка - 3-месечната Елена, която бе сред множеството, събрало се да поздрави британската принцеса.

Снимка: Getty Images

Кейт видимо грейна, когато забеляза бебето, държано от майка си, непосредствено до огражденията. Тя прекара няколко минути, радвайки се на малкото дете и размени топли думи с майката.

Снимка: Getty Images

Любопитно е, че преди време Кейт сподели, че съпругът ѝ, принц Уилям винаги се притеснява, когато тя среща малки деца, защото това събужда у нея желание да разшири семейството си.

„Факт е, че бебетата силно събуждат майчинските ми чувства“, каза Кейт по време на посещение в Дания през 2022 г. „Уилям винаги се тревожи в такава ситуация. И неслучайно – прибираме се у дома и аз му казвам: ‘Хайде да имаме още едно.’“

Снимка: Getty Images

Принцесата на Уелс беше посрещната преди ден от хиляди хора, събрали се на централния площад на град Реджо нел'Емилия. Кейт разговаря с много от тях, снимаше се, приемаше поднесените ѝ цветя. А към децата показваше специално отношение – дори приклякваше, за да говори очи в очи с тях. При това на родния им италиански, въпреки че е признавала, че е „много зле“ с този език.

Снимка: Getty Images

Кейт е учила във Флоренция през 2000 г., преди да започне обучението си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, където се запознава с Уилям.

Сега принцесата на Уелс се завърна в Италия за първото си самостоятелно посещение след болестта, за да научи повече за подхода „Реджо Емилия“ към ранното детско образование, както и да разшири дейността на кралската си фондация в международен план.

