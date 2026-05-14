Принцесата на Уелс все по-явно се завръща към своите официални задължения и обществени ангажименти – след тежкото боледуване. Кейт активно участва в събития, свързани с каузите, които подкрепя.
В момента кралската наследница е на официално посещение в Италия. Тя е в град Реджо нел'Емилия, а дейността ѝ там е свързано с нейната фондацията, насочена към грижата за ранното детско развитие.
Ето защо Кейт се среща с много от малките жители на града. Неслучайно тя често е наричана „Принцесата на децата“ заради топлото си отношение към малчуганите. Самата я е майка на трима - принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (11 г.) и принц Луи (8 г.). Но това не ѝ пречи да се обгръща с обич всички деца, които среща по пътя си. И може би дори, тайно, да мечтае за още свои.
В самото начало на посещението си в Италия, Кейт особено силно се развълнува виждайки една своя малка почитателка - 3-месечната Елена, която бе сред множеството, събрало се да поздрави британската принцеса.
Кейт видимо грейна, когато забеляза бебето, държано от майка си, непосредствено до огражденията. Тя прекара няколко минути, радвайки се на малкото дете и размени топли думи с майката.
Любопитно е, че преди време Кейт сподели, че съпругът ѝ, принц Уилям винаги се притеснява, когато тя среща малки деца, защото това събужда у нея желание да разшири семейството си.
„Факт е, че бебетата силно събуждат майчинските ми чувства“, каза Кейт по време на посещение в Дания през 2022 г. „Уилям винаги се тревожи в такава ситуация. И неслучайно – прибираме се у дома и аз му казвам: ‘Хайде да имаме още едно.’“
Принцесата на Уелс беше посрещната преди ден от хиляди хора, събрали се на централния площад на град Реджо нел'Емилия. Кейт разговаря с много от тях, снимаше се, приемаше поднесените ѝ цветя. А към децата показваше специално отношение – дори приклякваше, за да говори очи в очи с тях. При това на родния им италиански, въпреки че е признавала, че е „много зле“ с този език.
Кейт е учила във Флоренция през 2000 г., преди да започне обучението си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, където се запознава с Уилям.
Сега принцесата на Уелс се завърна в Италия за първото си самостоятелно посещение след болестта, за да научи повече за подхода „Реджо Емилия“ към ранното детско образование, както и да разшири дейността на кралската си фондация в международен план.
Да си припомним моменти от още една важна публична поява на принцеса Кейт от последните месеци - на наградите БАФТА: