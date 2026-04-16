Кейт Мидълтън и принцеса Ан ще поемат ключова роля в отбелязването на един от най-значимите дни за Австралия и Нова Зеландия, докато принц Хари и Меган Маркъл продължават своята обиколка в Австралия.

Кралска подкрепа

Бъкингамският дворец обяви, че двете представителки на кралското семейство ще участват в церемониите по случай Деня на АНЗАК на 25 април. Празникът е посветен на паметта на военнослужещите от Австралийския и Новозеландския армейски корпус, както и на всички, загинали във военни конфликти. Кейт Мидълтън и принцеса Ан открито вървят по стъпките на принц Хари и Меган, като потеглят за Австралия.

Принцеса Ан ще започне деня с ранна възпоменателна служба в Лондон, а Кейт Мидълтън ще положи венец пред военния мемориал Кенотаф от името на крал Чарлз. По-късно тя ще се присъедини към официалната служба в Уестминстърското абатство. Очаква се в церемониите да участват представители на Австралия и Нова Зеландия, включително деца и културни изпълнители, което подчертава международното значение на събитието.

Традиция и приемственост

Участието на Кейт Мидълтън и принцеса Ан продължава дългогодишната традиция на британското кралско семейство да отдава почит на Деня на АНЗАК. През годините различни кралски членове, включително принц Уилям, също са присъствали на тези церемонии, което затвърждава връзките между Обединеното кралство и страните от Общността.

В същото време: Хари и Меган в Австралия

Докато официалните представители на кралското семейство изпълняват задълженията си във Великобритания, принц Хари и Меган Маркъл се намират в Австралия, където провеждат поредица от ангажименти в личен и благотворителен контекст. Двамата вече са посетили градове като Мелбърн и Канбера, а в програмата им са включени инициативи, свързани с психичното здраве, социални каузи и културни събития. Планирани са и участия в Сидни, с което ще завърши тяхното пътуване.

Контрастът между ангажиментите на двете двойки подчертава различните им роли след оттеглянето на Хари и Меган от официалните кралски задължения. Докато Кейт Мидълтън и принцеса Ан представляват институцията и нейните традиции, херцогът и херцогинята на Съсекс следват по-независим път с фокус върху лични, хуманитарни каузи и международни инициативи.

Символика и публичен образ

Събитията около Деня на АНЗАК и паралелната обиколка в Австралия отново поставят британското кралско семейство в центъра на общественото и медийно внимание. Те показват как традицията и модерният подход могат да съществуват едновременно, макар и в различни форми.