По време на турнето си в Австралия с с принц Хари Меган Маркъл засне епизод от едно от най-гледаните телевизионни предавания в световен мащаб. 44-годишната херцогиня на Съсекс ще се появи в „специална гост-роля“ в 18-ия сезон на MasterChef Австралия, като предаването започва на 19 април. Епизодът се очаква да се излъчи през лятото, съобщават от HELLO!.

В клип от шоуто тя беше представена като част от „кралското семейство“ и „херцогиня на Съсекс“, изненадвайки участниците. Меган и Хари се оттеглиха като работещи членове на кралското семейство през 2020 г., запазвайки титлите си „херцог“ и „херцогиня“, но се отказаха от правото да бъдат наричани Негово или Нейно Кралско Височество.

Това е проект, който ще се свърже с много от интересите на Маркъл, тъй като преди това тя участва в собственото си кулинарно предаване по Netflix, „С любов, Меган“. Тя също така е пуснала на пазара различни кулинарни продукти, като например конфитюри, със своята лайфстайл марка „As Ever“ и редовно споделя най-добрите си кулинарни съвети.

В Instagram, предаването и Канал 10 загатнаха, че ще „посрещнат супер специален гост в кухнята на MasterChef“, споделяйки снимка на Меган в стилен черен ансамбъл, заедно с редовните съдии, Жан-Кристоф Новели, По Линг Йеоу и София Левин.

Във видеоклип По каза: „Имали сме кралски особи в кухнята на MasterChef и преди, но никой като този! Чак от слънчева Калифорния, добре дошли в MasterChef Австралия - херцогинята на Съсекс!“

Официалното съобщение гласеше: „Меган, херцогинята на Съсекс, прави специална гост-изява този сезон, завръщайки се в Австралия за първи път от 2018 г. Присъединявайки се към звездна група от съдии и кулинарни икони, Меган помага на едни от най-впечатляващите домашни готвачи, които състезанието някога е виждало.“

Пътуването на Меган и Хари до Австралия

Заради снимачния процес Меган отсъстваше от изпълнения с екшън ден в Австралия, по време на който Хари посети футболния клуб „Уестърн Булдогс“ и по-късно посети Австралийския военен мемориал в Канбера.

Това е първото посещение на двойката в Австралия от 2018 г. насам, като двамата са кацнали в Мелбърн на 14 април за четиридневно посещение. В първия ден от посещението си двойката се срещна с пациенти и големи тълпи от хора в Кралската детска болница, преди Меган да приготви фритата в женски приют. Следобед те спряха в Австралийския национален музей на изкуствата за ветерани.

Децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет, не са пътували с тях.

Кулинарните таланти на Меган

Въпреки че появата ѝ може да изглежда изненадваща, херцогинята вече се е появявала като кулинарен съдия. Тя беше гост-съдия в „Chopped Junior“ през 2016 г. по Food Network.

Херцогинята има собствена линия хранителни продукти, включваща конфитюри, смеси за бисквитки и билкови чайове, като част от нейната лайфстайл марка As Ever.