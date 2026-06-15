Футболът е пътешествие из различни култури, а всяко световно първенство ни дава възможност да опознаем света не само чрез играта, но и чрез кухнята. Тази вечер един от фаворитите за титлата – Испания, се изправя срещу дебютанта Кабо Верде в мач от група H на Световното първенство 2026.

Португалия ще носи специални гривни в памет на Диого Жота

Докато чакаме първия съдийски сигнал, можем да организираме собствено кулинарно дерби между Иберийския полуостров и островите в Атлантическия океан.

Испания: Паеля – вкусът на Средиземноморието

Паелята е може би най-известното испанско ястие в света. Родом от Валенсия, тя съчетава ориз, морски дарове, месо и ароматен шафран в истински празник на вкусовете.

Той израсна в лагери, а днес наказа Турция

Необходими продукти:

  • 300 г ориз
  • 200 г скариди
  • 200 г миди
  • 1 пилешко бутче, обезкостено
  • 1 червена чушка
  • 2 домата
  • 1 ч.л. шафран
  • 700 мл бульон
  • зехтин
  • сол и черен пипер
﻿В очакване на мача Германия – Кюрасао: да приготвим немски брецел и карибско пиле с ананас (СНИМКИ)

Начин на приготвяне:

Запържете пилешкото и чушката в зехтин.

Добавете доматите и ориза.

Залейте с бульона, овкусете с шафран и оставете да къкри.

Малко преди края добавете морските дарове и гответе до готовност.

Поднесете с резени лимон.

Мондиал 2026 с рекорден награден фонд: Колко ще получи световният шампион?

Снимка: iStock

Кабо Верде: Качупа – националното ястие на островите

Качупа е сърцето на кухнята на Кабо Верде. Богата яхния от царевица, боб и месо, която отразява португалските и африканските влияния в архипелага.

Необходими продукти:

  • 250 г бял боб
  • 250 г царевица
  • 300 г свинско месо
  • 150 г наденица
  • 1 глава лук
  • 2 моркова
  • 2 домата
  • дафинов лист
  • сол и черен пипер
В очакване на мача Катар - Швейцария: Да приготвим катарски мачбус и швейцарско фондю (СНИМКИ)

Начин на приготвяне:

Накиснете боба и царевицата от предната вечер.

Сварете ги до омекване.

Добавете месото, зеленчуците и подправките и оставете да къкри на слаб огън около час и половина.

Получава се гъста, питателна яхния, която традиционно се сервира за семейни събирания и празници.

Стартира новата кулинарна поредица „Кулинарно Световно“ (СНИМКИ + ВИДЕО)

Сблъсък на фаворит и дебютант

Испания пристига на турнира като един от големите претенденти за световната титла. „Ла Фурия Роха“ разполага с комбинация от млади таланти и опитни футболисти, а очакванията са високи. От своя страна Кабо Верде пише история с участието си на световната сцена. Островната държава е известна със своята борбеност и дисциплина и ще се опита да поднесе една от големите изненади на турнира.

В очакване на мача Канада-Босна и Херцеговина: да приготвим канадски Poutine и босненски Cevapi

Кой ще победи тази вечер?

На хартия Испания е категоричният фаворит. Но световните първенства многократно са доказвали, че аутсайдерите могат да объркат сметките на големите сили. Докато футболистите спорят за трите точки на терена, у дома можете да направите собствен двубой между морските вкусове на испанската паеля и домашния уют на качупа от Кабо Верде. Едно е сигурно – независимо от крайния резултат, вечерта обещава да бъде вкусна!