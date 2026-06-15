Футболът е пътешествие из различни култури, а всяко световно първенство ни дава възможност да опознаем света не само чрез играта, но и чрез кухнята. Тази вечер един от фаворитите за титлата – Испания, се изправя срещу дебютанта Кабо Верде в мач от група H на Световното първенство 2026.

Докато чакаме първия съдийски сигнал, можем да организираме собствено кулинарно дерби между Иберийския полуостров и островите в Атлантическия океан.

Испания: Паеля – вкусът на Средиземноморието

Паелята е може би най-известното испанско ястие в света. Родом от Валенсия, тя съчетава ориз, морски дарове, месо и ароматен шафран в истински празник на вкусовете.

Необходими продукти:

300 г ориз

200 г скариди

200 г миди

1 пилешко бутче, обезкостено

1 червена чушка

2 домата

1 ч.л. шафран

700 мл бульон

зехтин

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Запържете пилешкото и чушката в зехтин.

Добавете доматите и ориза.

Залейте с бульона, овкусете с шафран и оставете да къкри.

Малко преди края добавете морските дарове и гответе до готовност.

Поднесете с резени лимон.

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Кабо Верде: Качупа – националното ястие на островите

Качупа е сърцето на кухнята на Кабо Верде. Богата яхния от царевица, боб и месо, която отразява португалските и африканските влияния в архипелага.

Необходими продукти:

250 г бял боб

250 г царевица

300 г свинско месо

150 г наденица

1 глава лук

2 моркова

2 домата

дафинов лист

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Накиснете боба и царевицата от предната вечер.

Сварете ги до омекване.

Добавете месото, зеленчуците и подправките и оставете да къкри на слаб огън около час и половина.

Получава се гъста, питателна яхния, която традиционно се сервира за семейни събирания и празници.

Сблъсък на фаворит и дебютант

Испания пристига на турнира като един от големите претенденти за световната титла. „Ла Фурия Роха“ разполага с комбинация от млади таланти и опитни футболисти, а очакванията са високи. От своя страна Кабо Верде пише история с участието си на световната сцена. Островната държава е известна със своята борбеност и дисциплина и ще се опита да поднесе една от големите изненади на турнира.

Кой ще победи тази вечер?

На хартия Испания е категоричният фаворит. Но световните първенства многократно са доказвали, че аутсайдерите могат да объркат сметките на големите сили. Докато футболистите спорят за трите точки на терена, у дома можете да направите собствен двубой между морските вкусове на испанската паеля и домашния уют на качупа от Кабо Верде. Едно е сигурно – независимо от крайния резултат, вечерта обещава да бъде вкусна!