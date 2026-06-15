Футболът е пътешествие из различни култури, а всяко световно първенство ни дава възможност да опознаем света не само чрез играта, но и чрез кухнята. Тази вечер един от фаворитите за титлата – Испания, се изправя срещу дебютанта Кабо Верде в мач от група H на Световното първенство 2026.
Докато чакаме първия съдийски сигнал, можем да организираме собствено кулинарно дерби между Иберийския полуостров и островите в Атлантическия океан.
Испания: Паеля – вкусът на Средиземноморието
Паелята е може би най-известното испанско ястие в света. Родом от Валенсия, тя съчетава ориз, морски дарове, месо и ароматен шафран в истински празник на вкусовете.
Необходими продукти:
- 300 г ориз
- 200 г скариди
- 200 г миди
- 1 пилешко бутче, обезкостено
- 1 червена чушка
- 2 домата
- 1 ч.л. шафран
- 700 мл бульон
- зехтин
- сол и черен пипер
Начин на приготвяне:
Запържете пилешкото и чушката в зехтин.
Добавете доматите и ориза.
Залейте с бульона, овкусете с шафран и оставете да къкри.
Малко преди края добавете морските дарове и гответе до готовност.
Поднесете с резени лимон.
Кабо Верде: Качупа – националното ястие на островите
Качупа е сърцето на кухнята на Кабо Верде. Богата яхния от царевица, боб и месо, която отразява португалските и африканските влияния в архипелага.
Необходими продукти:
- 250 г бял боб
- 250 г царевица
- 300 г свинско месо
- 150 г наденица
- 1 глава лук
- 2 моркова
- 2 домата
- дафинов лист
- сол и черен пипер
Начин на приготвяне:
Накиснете боба и царевицата от предната вечер.
Сварете ги до омекване.
Добавете месото, зеленчуците и подправките и оставете да къкри на слаб огън около час и половина.
Получава се гъста, питателна яхния, която традиционно се сервира за семейни събирания и празници.
Сблъсък на фаворит и дебютант
Испания пристига на турнира като един от големите претенденти за световната титла. „Ла Фурия Роха“ разполага с комбинация от млади таланти и опитни футболисти, а очакванията са високи. От своя страна Кабо Верде пише история с участието си на световната сцена. Островната държава е известна със своята борбеност и дисциплина и ще се опита да поднесе една от големите изненади на турнира.
Кой ще победи тази вечер?
На хартия Испания е категоричният фаворит. Но световните първенства многократно са доказвали, че аутсайдерите могат да объркат сметките на големите сили. Докато футболистите спорят за трите точки на терена, у дома можете да направите собствен двубой между морските вкусове на испанската паеля и домашния уют на качупа от Кабо Верде. Едно е сигурно – независимо от крайния резултат, вечерта обещава да бъде вкусна!