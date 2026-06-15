Историята на Виолета Пефтичева се превърна в една от най-обсъжданите лични трансформации, свързани с предаването „Живот на кантар“. Участието ѝ в шоуто се оказа не просто телевизионно преживяване, а повратна точка, която промени както визията, така и начина, по който тя възприема себе си.

Дълги години Виолета води борба с излишните килограми – една битка, започнала още в ранна възраст, но истинския успех идва с участието в „Живот на кантар“.

След края на предаването Виолета сподели, че е свалила значително количество килограми и описва себе си като „нов човек“. Тя подчертава, че промяната не е само външна, а включва и вътрешна трансформация - повече увереност, по-добър контрол над ежедневните избори и ново отношение към здравето.

А преди около месец, Виолета сподели пред Ladyzone, че е на път да се сбъдне най-голямата ѝ мечта – да бъде майка. Тогава тя разкри, че е в четвърти месец - след преборени излишни килограми, запушени маточни тръби, трансфер на яйцеклетки, неуспешен инвитро опит, замразяване на ембриони.

Снимка: pefticheva

Оттогава насам Виолета често споделя в социалните мрежи как протича бремеността ѝ. И разказва за преживяванията си и емоциите през периода на очакване.

На 4 юни, деня, в който навърши 38 години, Виолета съобщи пред близки и приятели, че очаква момче. Тя организира пищно градинско парти и дори сподели името на своя наследник – той ще носи името на своя дядо Васил.

Днес пред Виолета стои едно красиво очакване – на момента, който ще бъде най-специалния в живота ѝ. Бъдещата майка често публикува свои снимки, с вече значително наедряло коремче, а последното ѝ послание е наистина затрогващо.

„Преди година и половина застанах пред цяла България и със сълзи на очи споделих за своята болка и недостатъчност. Разголих душата си, но освен болката, споделих за надеждата и вярата, които ме крепяха през всичките години. Които ме крепят и днес“, пише емоционално Виолета.

И добавя колко много ѝ е помагала силната вяра. „Споделих за необятното доверие в Моя Небесен Баща, който се е грижил за мен още от раждането, та до ден днешен. Бог направи път за мен и инкрустира корона на щастие за главата ми. И днес нося чудото под сърцето си.“

С това послание Виолета казва, че иска да даде сила, кураж, надежда и подкрепа на всеки, който минава по пътя на страха, безсилието, мъката, болестта.

Моменти от участието на Виолета Пефтичева в подкаста "Малки разговори" на Ladyzone:

