След победата на Никола Цолов в основното състезание на Формула 2 в Монако, редица известни българи реагираха с публични поздравления в социалните мрежи, подчертавайки значението на успеха му за българския спорт.

Сред първите, които поздравиха състезателя, беше актьорът и телевизионен водещ Наум Шопов. Той сподели емоционален пост – разкривайки какво е да бъдеше свидетел на тази огромна победа и радостта да чуеш как българският химн „ехти“.

„Трета поредна победа за Никола Цолов на пистата в Монако. Химна на България ехти“, написа Наум към кадъра, в който позира в компанията на самия Цолов. Двамата са усмихнати, горди и щастливи – и няма как иначе да е, тъй като това е пореден впечатляващ успех за младия състезател на легендарната улична писта в Монако, която има славата на едно от най-престижните и трудни трасета в моторните спортове.

Снимка: Instagram/@shopov

За Цолов този успех е поредно доказателство, че вече е сред най-сериозните млади имена в международните формули. А постът на Наум в социалните мрежи бързо събра реакции и поздравления от фенове, които също отбелязаха значимостта на победата за българския спорт.

Освен снимката с Никола, Наум сподели и още няколко кадри от престоя си в Монако. От тях става ясно, че той не е бил придружен от половинката си Теа и дъщеричката им Амая, но са поддържали видео връзка.

Любопитна е и снимката, която Наум прави на болида на българския състезател и към която пише с чувство за хумор: „Едно от най-хубавите усещания тук – когато състезанието на Ники мине добре, въобще не ме интересува Формула 1.“

Снимка: Instagram/@shopov

Това не е единственият път, в кой Наум Шопов е в Монако, за да подкрепи Никола Цолов. Още през 2024 г., когато българският състезател направи историческа победа във Формула 3, водещият бе сред публиката – този път заедно с Теа. С трепет в сърцата те наблюдаваха триумфа на българския младеж по време на състезанието.

А как в предаването "Преди обед" изразиха радостта си от победата на Никола Цолов - вижте във видеото: