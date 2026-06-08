Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се превърнаха в една от най-коментираните двойки на уикенда във Формула 1 в Монако, където седемкратният световен шампион кара за Ferrari и завърши втори в надпреварата. Американската риалити звезда беше на пистата, за да го подкрепи лично, като наблюдаваше състезанието от VIP зоната заедно със сестра си Клои Кардашиян.

Още преди финала Ким привлече внимание с присъствието си в падока и с безупречния си стил. Тя заложи на елегантна визия в светли тонове – дълга, изчистена рокля в кремав цвят, съчетана с високи токчета и масивни слънчеви очила. В предходния ден от уикенда беше забелязана и в по-небрежна визия с черен прозрачeн топ и широки дънки, докато следеше отблизо подготовката на Хамилтън.

Снимка: Getty Images

Романтика от подиума

Кулминацията на вниманието дойде след финала, когато Хамилтън поздрави публиката от подиума и изпрати въздушна целувка към мястото, откъдето Ким го наблюдаваше. Според множество чуждестранни медии той е изразил и публично своята благодарност за присъствието ѝ през уикенда, като подчертава, че подкрепата ѝ му дава допълнителна мотивация.

Кадрите от уикенда показаха и още един любопитен детайл – двамата вече не крият близостта си пред камерите. Ким беше заснета да снима състезателят на Ferrari на телефона си по време на церемонията по награждаването, а той многократно ѝ отвръщаше с усмивки и жестове от подиума.

Снимка: Getty Images

Само ден по-рано, на 6 юни, Кардашиян отново попада в центъра на вниманието по време на уикенда в Монако. Тя пристигна отново в компанията на Клои, за да наблюдава част от събитията около падока и квалификацията, превръщайки се в една от най-сниманите личности край трасето.

Снимка: Getty Images

Въпреки че двамата се познават от повече от десетилетие, още преди да присъстват на церемонията „Мъже на годината“ на GQ през 2014 г., слуховете за романс между не се появиха едва през февруари 2026 г., когато имаха „романтична среща“ в Париж.

Приемат ли го децата ѝ?

През месец март пък Хамилтън остави флиртуващ коментар под една от публикациите на Ким в Instagram, след което двойката замина на почивка в Токио, заедно с четирите деца на Ким и Кание Уест: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

„Ким е много избирателна, когато става въпрос за хората, които допуска да бъдат около децата си“, каза източник на изданието People по-рано този месец. „Тя е много защитнически настроена към тях и не приема лекомислено новите запознанства. Фактът, че Люис е прекарал време с децата, отразява колко много му вярва.“