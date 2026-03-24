Ким Кардашиян е на почивка в Токио заедно с три от децата си, като към тях се присъединява и новия и любим - Луис Хамилтън. Според източни на списание People, пътуването съвпада с пролетната ваканция на децата и включва и сестрата на Ким – Клои Кардашиян, заедно с нейните деца.

Връзката между Ким и Хамилтън се задълбочава

По информация на изданието, двамата прекарват все повече време заедно и изграждат силна връзка. Източници твърдят, че отношенията им не са просто мимолетни, а стават все по-сериозни. Ким се чувства щастлива и спокойна в компанията на Хамилтън, а семейството ѝ одобрява връзката, което прави отношенията им още по-балансирани и леки.

От слухове до публични появи

Романтичните слухове около тях започват в началото на 2026 г., когато са забелязани заедно в Париж, а по-късно и на Супербоул. Оттогава насам двойката е засичана на различни места по света, включително в Лондон и Аризона. В Токио те също привличат внимание – заснети са да се разхождат заедно и да прекарват време с близките на Ким, което допълнително засилва впечатлението, че връзката им става по-сериозна.

Баланс между кариера и личен живот

Въпреки натоварените си графици – Ким с бизнесите си и телевизионните си проекти, а Хамилтън с ангажиментите във Формула 1, двамата очевидно намират време един за друг. Според източници именно това балансиране прави връзката им по-здрава и стабилна.

След години, в които Ким Кардашиян поставя фокуса основно върху децата си и кариерата, тази връзка изглежда като нов етап в личния ѝ живот. Близки до нея споделят, че тя отдавна не е изпитвала подобен интерес към партньор и че отношенията с Хамилтън се развиват естествено и без напрежение.

