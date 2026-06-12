В свят, в който рафтовете с козметика се пълнят с „иновативни“ серуми, маски и кремове, дерматолозите все по-често напомнят нещо просто: не всичко, което изглежда луксозно или модерно, реално има ефект върху кожата. Според експерти най-голямата грешка в грижата за кожата е не липсата на продукти, а прекомерното им използване и доверие в маркетингови обещания.

Според специалистите Мона Гохара, доктор по медицина, доцент по клинична дерматология в Медицинския факултет на Йейл, и д-р Кавита Маривала, двойно сертифициран дерматолог и основател на Mariwalla Dermatology в Ню Йорк, голяма част от продуктите на пазара са по-скоро „маркетинг“, отколкото необходимост, пишат от Real Simple.

Излишни стъпки в грижата за кожата

Една от най-често срещаните грешки е прекалено сложната рутина. Според д-р Гохара:

„Тонерите са телефоните с капак за грижа за кожата – носталгични, но не и задължителни.“

Съвременните почистващи продукти вече изпълняват тази функция, затова тонерите рядко имат реална добавена стойност. Същото важи и за есенциите. Д-р Маривала е категорична:

„Като пяна върху капучино е. Изглежда красиво, но не прави нищо.“

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Много от така наречените „таргетирани“ продукти всъщност могат да бъдат заменени с обикновен крем за лице.

Крем за шия – излишен разход

– излишен разход Околоочен крем – често просто по-скъп овлажнител в малка опаковка

– често просто по-скъп овлажнител в малка опаковка Антицелулитни кремове - нямат способността да разграждат подкожните мазнини

Масла за стрии - могат само да омекотят кожата, но не и да заличат пигментацията

- могат само да омекотят кожата, но не и да заличат пигментацията Продукти, които свиват порите - грижата за кожата може да ги направи по-незабележими, но не може да промени тяхната структура

- грижата за кожата може да ги направи по-незабележими, но не може да промени тяхната структура „Детокс“ маски и натурални смеси от масла - дерматолозите напомнят, че детоксикацията се извършва от организма – основно от черния дроб и бъбреците, а не от маски за лице

Продукти, които често са маркетинг, а не нужда

Сред най-често посочваните „излишни“ продукти според дерматолози са:

кърпички за грим

нощни кремове с „кислород“

сухо четкане на кожата

маски за устни

скъпи LED маски с ниско качество

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