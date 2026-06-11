Средата на юни носи една от най-интересните астрологични събития на месеца – Новолунието в Близнаци. Това е момент, който насърчава новите идеи, комуникацията, ученето и смелите решения. Това Новолуние се счита за „супер“ Новолуние, тъй като Луната ще бъде в най-близката си близост до Земята.

Под влиянието на знака Близнаци, това астрологическо явление ни предлага възможността да бъдем по-възприемчиви към промените около нас. Близнаците като зодия често са твърде строго оценявани. Те са тези, които имат специален талант за комуникация и взаимоотношения. Това е може би и най-адаптивният знак от всички 12!

Какво символизира Новолунието в Близнаци?

Астролозите го определят като време за поставяне на нови цели, създаване на контакти и търсене на нови възможности. Ако отдавна отлагате важен разговор, курс на обучение или промяна в ежедневието си, дните около Новолунието са подходящ момент да направите първата крачка.

Знакът на Близнаците е свързан с любопитството, общуването и обмена на информация, затова дните около Новолунието са подходящи за стартиране на нови проекти, обучения, пътувания и важни разговори.

Астро събитието на 15 юни ни носи тази енергия, позволявайки ни да бъдем отворени за неочакваните обрати, които биха могли да ни бъдат хвърлени по пътя. Това е шанс да се изправим пред предизвикателствата си и да работим с тях, а не срещу тях. Прегърнете обратите и неочакваните развития, които предстоят, и ги превърнете в нещо, което работи в интерес на вашето личностно развитие.

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Кои зодии ще усетят най-силно влиянието на Новолунието в Близнаци?

Близнаци

За представителите на тази зодия Новолунието носи възможност за лична трансформация. Това е идеален момент за ново начало, промяна на нагласата или реализиране на идея, която отдавна чакат да осъществят.

Телец

Фокусът пада върху финансите. Възможни са нови източници на доходи, по-добра организация на бюджета и идеи за допълнителни печалби.

Дева

Периодът е благоприятен за кариерни промени, нови професионални проекти и поемане на повече отговорности.

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Везни

Новолунието отваря врати за обучения, пътувания и разширяване на хоризонтите. Мнозина ще почувстват желание да излязат от зоната си на комфорт.

Водолей

Любовта и творчеството излизат на преден план. Възможни са нови романтични запознанства или вдъхновение за лични проекти.