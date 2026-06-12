Световното първенство по футбол 2026 не е само спортно събитие, а и глобален културен и моден феномен. Освен футболните емоции, вниманието на феновете все по-често се насочва и към стила на звездите. Дрехи, аксесоари, нокти...А едно име привлече особен интерес със своя специален маникюр, изцяло вдъхновен от Мондиал.

Певицата се появи със специално изработен маникюр за първенството. Дизайнът ѝ се превърна в част от по-широка тенденция, в която музикални и спортни звезди използват визията си като начин за изразяване на принадлежност към глобалното футболно събитие. Чрез нокти, аксесоари, прически и дрехи, те превръщат модата в силно послание, което се помни дълго.

Световното първенство вече започна с първите си двубои. Снощи Мексико победи Южна Африка с 2:0 в откриващия мач пред над 80 000 зрители на стадион „Ацтека“, а Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели с 2:1 във втория мач от шампионата. Вижте още подробности на btvsport.bg

Маникюрът като нова форма на изразяване

През последните години маникюрът се утвърди като важен елемент от лайфстайл културата на знаменитостите. Той вече не е просто детайл от визията, а начин за комуникация, символика и участие в големи културни събития. В случая с Тайла, тематичният маникюр около Мондиал 2026 показва как спортът и поп културата се преплитат все по-силно. Подобни визии често включват цветовете на турнира, символи на домакините или препратки към футболната енергия на събитието.

Мондиал 2026 като модна сцена

Освен на терена, Световното първенство по футбол се превръща и в сцена за модни и лайфстайл изяви. Звезди от музикалната индустрия, инфлуенсъри и публични личности използват присъствието си около турнира, за да представят визии, вдъхновени от футболната атмосфера. Те изцяло смесват спортния дух с модния. Пример за това е и Салма Хайек - актрисата откри церемонията с уникален червен костъм на Gucci, с цветовете на мексиканското знаме. Символиката, красотата и спорта стават едно и така въздействието е още по-силно.