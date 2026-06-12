Мексиканската актриса Салма Хайек се превърна в една от най-ярките и обсъждани фигури на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол 2026 , която се състоя на 11 юни в Мексико. Като официален посланик на турнира тя приветства феновете от цял свят с емоционално послание, посветено на духа на Мексико и силата на футбола да обединява хора от всички континенти.

Световното първенство вече започна с първите си двубои. Снощи Мексико победи Южна Африка с 2:0 в откриващия мач пред над 80 000 зрители на стадион „Ацтека“, а Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели с 2:1 във втория мач от шампионата. Вижте още подробности на btvsport.bg

Уникален моден ход - визия в цветовете на мексиканското знаме

Освен със силни думи, актрисата зашемети всички с невероятната си визия - тя се появи с изискан костюм на Gucci в цветовете на мексиканското знаме. Истинският моден акцент на вечерта бе нейната поява в ефектен костюм на италианската модна къща Gucci. Визията ѝ, доминирана от наситено червено, беше интерпретирана като модерен лайфстайл прочит на цветовете на мексиканското знаме. Елегантният силует, съчетан с характерната за бранда изтънченост, превърна тоалета ѝ в един от най-коментираните модни моменти на вечерта.

Червеният акцент в костюма беше възприет като символична препратка към мексиканската култура – към страстта, традициите и празничния дух на страната домакин. Комбинацията между луксозна висша мода и национална символика придаде на появата ѝ силно въздействие.

Салма Хайек подчерта гордостта на мексиканците, че именно тяхната страна дава старт на едно от най-големите спортни събития в света. Тя отправи и топло послание към гостите на стадиона и милионите зрители пред екраните, като постави акцент върху единството и празничната атмосфера на турнира. Церемонията продължи със зрелищно шоу с участието на световни музикални звезди, сред които бяха поп иконата Шакира и Бърна Бой. Двамата "взривиха" стадиона с общото си парче "Dai Dai", което бързо успя да спечели сърцата на фенове в публиката.