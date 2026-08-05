„Развълнувани сме да обявим, че очакваме близнаци. Сърцата ни преливат от любов – нямаме търпение да се запознаем.“ Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес написаха това през октомври 2021 г. и споделиха снимка от ултразвук. Близо шест месеца по-късно двойката изпита едновременно огромна радост и дълбока скръб. Само едно от бебетата оцеля.

Снимка: Instagram/@cristiano

18 април 2022 г. - това е денят, в който семейството на Роналдо се разраства отново. Ражда се Бела Есмералда. Така първорофната му дъщеря Алана Мартина, родена през 2017 г., става кака. Семейството очакваше още едно бебе и дори бяха измислили име за него - Анхел. Момченцето обаче не оцелява. Родителите са съкрушени. Тя не намират сили да споделят това с останалите деца в семейството. За мащаба на трагедията Джорджина говори по-късно в сериала на Netflix „Аз съм Джорджина“.

Снимка: Instagram

В епизодите годеницата на Роналдо споделя - „Дългоочакваният момент настъпва и сърцето ти спира да бие. Чудиш се как можеш да продължиш. Не бях подготвена това да ми се случи. И не бях подготвена да кажа на децата си. Все още имах коремче. Първоначално им казах, че Анхел ще почака още малко.“

По-късно тя и футболистът провеждат разговор с децата и им обясняват, че Анхел е в рая.

Джорджина проговаря за мъртвороденото си дете

Това е и първият път, когато Джорджина говори по деликатната тема с раждането.

Към онзи момент всичко вече беше е било подготвено в дома им за двете бебета. Сестрата на Джорджина - Ивана, е била тази, която прибира приготвеното креватче на Анхел.

„Никога вече няма да бъда същият човек. Всеки път, когато погледна Бела, се чудя дали и Анхел би бил такъв. Предполагам, че просто все още не съм успяла да го приема“, споделя тя още в сериала.

Роналдо винаги е до нея и я е подкрепя, за което тя му е искрено благодарна.

"Бог винаги ти изпраща правилните хора. Той ме накара да продължа напред. Кристиано винаги е добър с мен; той е любовта на живота ми.“

Самият Роналдо разказва повече за драмата около сина си в предаването „Piers Morgan Uncensored“:



„Вероятно най-лошият момент, който съм преживял в живота си, откакто баща ми почина. Когато имаш дете, очакваш всичко да е нормално, а когато имаш проблем, е трудно. Джио и аз имахме някои трудни моменти. Беше много, много трудно да разбера какво се случва в живота ми през това време.“

Джорджина вече има татуировка на ангел, държащ луна на предмишницата си, вероятно в знак на почит към покойния Анхел. На Met Gala през 2026 г. в Ню Йорк тя се появява с броеница от бяло злато, украсена с диаманти и перли, на която са гравирани имената на членовете на семейството й. До нейното име и това на Кристиано Роналдо са имената на петте им деца: Кристиано-младши, близнаците Ева и Матео, Алана Мартина и Бела Есмералда. Името „Анхел“ също е изписано, което показва, че той остава част от семейството.

Според английския вестник „The Sun“ двойката ще се ожени в Мадейра. Катедралата във Фуншал, столицата на острова, е резервирана за грандиозна сватба. Това ще бъде кулминацията на любовта им след десет години заедно.