Най‑силният личен факт за Роналдо не е, че е израснал в бедност. Нито че любимата му жена - Джорджина, е била продавачка в магазин. Не е и фактът, че повече няма да бъде на световно по футбол. Този факт е свързан с баща му.

Кристиано Роналдо вкарва голове на шест световни първенства. Той е най-резултатният играч в историята на европейските първенства за всички времена и единственият играч, вкарал в пет от тях. Има пет награди „Златна топка“ и 976 попадения в кариерата си, която се надява да завърши с повече от 1000. Защото Кристиано Роналдо не се е пенсионирал, но се сбогува със световното.

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Роналдо е пазил баща си от истината за собствената си слава

Той е най-малкото от четири деца в семейството на Мария Долореш и Жозе Диниш Авейро. Баща му работи като общински служител и градинар, а майка му – като готвачка и чистачка. Семейството живее скромно, често на ръба на бедността.

Бащата на Роналдо — Жозе Диниш Авейро, умира през 2005 г. от алкохолизъм. Това е годината, в която Кристиано е едва на 20 и тепърва започва да се издига в Манчестър Юнайтед.

Баща му никога не го вижда като световна звезда.

Никога не го вижда да печели „Златна топка“.

Никога не го вижда като капитан на Португалия.

Никога не го вижда като най‑резултатния играч в историята.

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И най‑болезненото

Роналдо признава, че баща му не е бил в състояние да разбере колко велик става синът му — дори когато вече играел в Юнайтед.

В интервю той споделя факт, който е разкъсвал сърцето му през целия му живот.

„Баща ми не видя нищо от това, което постигнах. Това е най‑голямата ми тъга.“

В материала журналистът показва на Роналдо кратък клип от 2004 г., в който баща му говори за него. Роналдо никога преди не е виждал този запис. Точно по този повод футболистът споделя тези силни думи. На видеото баща му вече изглежда болен, но казва, че е горд със сина си.

Това не е история за бедност. Това е история за липса на време. За успех, който няма на кого да бъде показан. За момче, което става легенда, но човекът, който най‑много би се гордял, го няма.

И това е раната, която Роналдо носи винаги — зад всички рекорди, мускули, трофеи и победи.