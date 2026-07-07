Понякога всичко започва от детството. Но тo определя всичко. Роналдо и Mеси се сбогуваха със световното, а цял свят повтаря имената им. Малко хора обаче знаят колко трудно, бедно и изпълнено със здравословни проблеми детство са имали и двамата.

Кристиано Роналдо вкарва голове на шест световни първенства. Той е най-резултатният играч в историята на европейските първенства за всички времена и единственият играч, вкарал в пет от тях. Има пет награди „Златна топка“ и 976 попадения в кариерата си, която се надява да завърши с повече от 1000. Защото Кристиано Роналдо не се е пенсионирал, но се сбогува със световното.

Лионел Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства, отбелязвайки общо 18 гола в турнира. Във витрината му присъстват 8 от най-престижните индивидуални награди във футбола "Златна топка".

Как е изглеждал Роналдо като дете?

Днес светът познава Кристиано Роналдо като една от най-големите спортни икони на всички времена. Но детството му в квартал Санто Антонио във Фуншал, столицата на Мадейра, е далеч от блясъка на стадионите, които покорява сега. Историята на Роналдо не е само история за талант. Тя е история за лишения, болка, самота и невероятна воля да промениш съдбата си. Детството му е бедно. Нямат пари и живеят трудно!

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Той е най-малкото от четири деца в семейството на Мария Долореш и Жозе Диниш Авейро. Баща му работи като общински служител и градинар, а майка му – като готвачка и чистачка. Семейството живее скромно, често на ръба на бедността.

„Когато бях на 11-12 години, нямахме пари. Беше много трудно.“ Той разказва как вечер заедно с приятелите си от школата на Спортинг търсели нещо за ядене след тренировки. Това е периодът, в който се ражда една от най-известните истории от детството му – историята за трите жени, които му давали храна.

Ако гладът е първото голямо изпитание, самотата е второто. На едва 12 години Кристиано напуска Мадейра и заминава за Лисабон, за да се присъедини към академията на Спортинг. За дете това означава да остави семейството си на повече от 900 километра разстояние. По-късно сам признава, че плачел почти всяка вечер. Съотборници му се подигравали заради акцента от Мадейра. Той обаче използвал болката като гориво. Имал е периоди, в които непременно искал да се прибере у дома. Тогава се намесвала майка му. Тя го убеждавала да издържи още малко, защото вярвала, че футболът е неговият шанс за по-добър живот.

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На 15 години лекарите откриват сериозен сърдечен проблем – тахикардия. Сърцето му бие прекалено бързо дори когато е в покой.

Момчето, което е заспивало гладно; детето, което е плакало далеч от дома; тийнейджъра, който е чул, че сърцето му може да сложи край на мечтата му, се превръща във футболиста, за когото говори цял цвят. Роналдо доказва, че детството е важно, но не определя бъдещето.

Снимка: Pinterest

Как е изглеждал Меси като дете?

Когато е едва на 5 години, Лео Меси е смятан за твърде малък, за да играе в местния клуб „Грандоли“. Треньорът първоначално отказва да го включи в отбора. Тогава в историята се намесва неговата баба Селия. Именно тя настоява момчето да получи шанс и лично убеждава треньора да го пусне на терена.

Снимка: Pinterest

От този момент нататък Селия не пропуска нито тренировка, нито мач на своя внук. Тя умира, когато той е едва на десет години и не успява да се наслади на последвалите победи и световна слава.

Снимка: Pinterest

На десетгодишна възраст лекарите установяват, че Меси страда от дефицит на растежен хормон. Необходимото лечение струва около 500 евро месечно – сума, която семейството му трудно може да си позволи.

Снимка: Pinterest

Аржентинският клуб „Ривър Плейт“ проявява интерес към талантливото момче, но се отказва, тъй като не може да поеме разходите за терапията му. Тогава шанс му дава FC Barcelona. След като виждат таланта му, каталунците се съгласяват да финансират лечението. Единственото условие е цялото семейство да се премести в Испания.

През 2000 г. спортният директор на клуба Карлес Рексач се притеснява, че младият талант може да бъде привлечен от друг отбор. По време на обяд, без официални документи под ръка, той записва споразумението върху обикновена хартиена салфетка. Години по-късно този исторически документ се превръща в истинска реликва. През 2024 г. салфетката е продадена на търг за впечатляващите 965 000 долара.