Майката на Роналдо е непрекъснат източник на подкрепа през цялата му кариера – от детството в Мадейра до шестото му участие на Световно първенство. Тя е една от най-големите му опори не само като родител, но и като морален и емоционален двигател през цялата му кариера.

Кристиано Роналдо и Португалия се класираха за елиминациите на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, въпреки равенството в последния мач от групата срещу Колумбия. Така в 3 мача от групите Роналдо има два гола.

Hindustan Times описва как тя е била ключова фигура в ранното му развитие. След смъртта на баща му тя сама отглежда четири деца и подкрепя решението на Роналдо да замине за Лисабон, въпреки трудностите. В интервю пред Пиърс Морган Роналдо си спомня: „Когато бях на 11-12 години, нямахме пари. Беше много трудно.“ Той разказва как вечер заедно с приятелите си от школата на Спортинг търсели нещо за ядене след тренировки. Това е периодът, в който се ражда една от най-известните истории от детството му – историята за трите жени, които му давали храна.

Близо до стадиона, където тренира като дете, имало обект на McDonald's. След края на работния ден младият футболист и приятелите му отивали до задната врата и питали дали е останало нещо за ядене. „Късно вечерта, след 10, отивахме до задния вход и чукахме на врата“, спомня си футболистът. „Питахме директно: Имате ли останала храна?“

Тези дни вече са в далечното минало. Днес звездата на Португалия се радва на всенародна любов и печели рекорди. А майка му все така продължава да е до него. Мария Долореш гледа последния мач на Роналдо от ВИП лошата, облечена с червена фланелка с номер 7 на гърба си.

"Да бъда майка на една история, която оставя следа за поколенията, е най-големият подарък, който животът ми е дал. Имаше трудни, но важни решения. Започнахме от нулата и продължаваме напред, по-силни от всякога… До самия край."

Първата снимка на Роналдо с майка му

А от тази последна снимка до първата, която тя публикува в канала си, са минали цели 10 години. По случайност тогава тя също е с червено, но с потник с тънки презрамки. Една обикновена майка, прегърнала сина си, с небрежно вързана коса и широка усмивка. Снимка без специални пози или филтри.

Мария Долореш дос Сантос Авейро има почти 5 милиона последователи в Инстаграм. И с всички тях споделя подкрепата, която оказва за световното на целия отпор на Португалия. Всеки неин пост събира поне по 200 000 харесвания и множество коментари. Множество големи медии публикуват нейни видеообръщения, в които тя говори с огромна гордост за сина си:

„Толкова съм горда, че синът ми продължава да пише история.“ – казва тя във видео, споделено от FIFA, цитирано от Hindustan Times

– казва тя във видео, споделено от FIFA, цитирано от Hindustan Times „Ти си дал толкова много на света. Целувка за теб, сине. Майка ти винаги ще бъде до теб.“ – съобщено от NDTV Sports.

Има ли снимки с Джорджина?

Мария Долореш има 2522 поста в Иг канала си. На повечето кадри е само тя, а в останалите преобладават членове на семейството й - братовчеди, внуци и т.н. Само на 3 от тях майката на Роналдо е в компанията и на съпругата на сина си Джорджина.

Първата снимка е от 12 юли 2017 г. - на нея са почти всички близки роднини на семейството, наслаждавайки се на лято в басейна. Червеното отново присъства и в този кадър - майката на Роналдо е с червен бански.

Снимка: instagram/doloresaveiroofficial

Втроият кадър е по повод рождения ден на Джорджина през 2020 година. Пожеланието й по повода е кратко, но искрено - "Днес празнуваме. Това е твтвоят рожден ден, Джорджина. Пожелавам ти много щастлив ден с момчетата и много целувки!"

Снимка: instagram.com/doloresaveiroofficia

Последният кадър на Джорджина и свекърва й е от март 2024. Домашна обстановка и една широко усмихната баба, която държи на ръце внуците си.

Снимка: instagram/doloresaveiroofficial

Не си правете погрешни изводи, Джорджина е любовта на живота на Роналдо и майка на децата му. Двамата се запознават през 2016 г., когато тя работи в магазин на Gucci в Мадрид. Връзката им бързо става публична, а впоследствие създават голямо семейство и се превръщат в една от най-обсъжданите двойки в света на спорта и шоубизнеса. През 2025 г. двамата обявиха годежа си след близо десетилетие заедно. Джорджина неведнъж е споделяла, че семейството е най-важният ѝ приоритет, а Роналдо често я нарича своя най-голяма опора извън терена.

Роналдо е един от хората с най-много последователи в Instagram на планетата. Той счупи няколко рекорда накуп на Световното по футбол, с което привлече още повече фенове. 41-годишната суперзвезда стана единственият футболист, вкарвал голове на 6 световни първенства. За Мария Долоре той е преди всичко син и баща на внуците й - момчето, което като малко е или на тренировка, или в кухнята при майка си, където тя е работила като готвачка и чистачка, за да нахрани децата си.