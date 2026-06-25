По време на вече историческото Световно първенство през 2026 г., Кристиано Роналдо държи семейството си близо до себе си, въпреки разстоянието. 41-годишната португалска футболна звезда отбеляза два гола по време на мача на отбора си срещу Узбекистан на 23 юни, превръщайки се в първия играч, отбелязал гол на шест различни световни първенства. Децата му са с него на всяка крачка.

Това е така, защото Роналдо има имената на петте си деца върху бутонките си. Под логото на Nike, на лявата му обувка са изписани имената на момчетата - Матео и Крис-младши, а на другата тези на момичетата - Ева Мария, Алана Мартина и Бела.

Семейството винаги е заемало централно място в живота на Кристиано Роналдо, независимо от натоварения му график и впечатляващата футболна кариера. Португалската суперзвезда е баща на пет деца и неведнъж е споделял, че именно те са неговият най-голям източник на щастие и мотивация.

Снимка: Getty Images

Най-големият му син, Кристиано Роналдо-младши, е роден през юни 2010 г. Вече 16-годишен, той уверено върви по стъпките на баща си и развива собствена футболна кариера. Въпреки огромния обществен интерес през годините, Роналдо никога не е разкривал самоличността на майката на момчето. В интервю за британския водещ Джонатан Рос той подчертава, че това е личен въпрос, който ще обсъди единствено със сина си, когато настъпи подходящият момент.

„Някои неща в живота са лични и хората трябва да уважават това. Когато Кристиано порасне, ще му кажа истината, защото той я заслужава“, заяви тогава футболистът.

През 2017 г. семейството на Роналдо се увеличава с още две деца – близнаците Ева Мария и Матео, които са родени чрез сурогатно майчинство. Малко по-късно същата година той и дългогодишната му партньорка Джорджина Родригес посрещат на бял свят първото си общо дете – дъщеря си Алана Мартина.

През април 2022 г. двойката очаква близнаци, момче и момиче, но преживява една от най-тежките загуби в живота си. След раждането на дъщеря им Бела Есмералда, новороденото момченце не успява да оцелее.

В емоционално изявление Роналдо и Джорджина определиха случилото се като „най-голямата болка, която един родител може да изпита“. По-късно футболистът призна, че подкрепата на семейството му е помогнала да премине през този труден период.

През годините носителят на пет награди „Златна топка“ многократно е говорил за значението на близките си. В публикации в социалните мрежи и в редица интервюта той подчертава, че всички професионални успехи губят стойността си, ако не могат да бъдат споделени с любимите хора.

Снимка: instagram.com/georginagio/

В интервю за ESPN португалецът също подчертава, че независимо от богатството, славата и рекордите, които е постигнал, най-ценният му актив остава семейството.

Днес Роналдо често публикува снимки и видеа с децата си, а феновете му могат да видят колко силна е връзката между тях. Въпреки световната слава, той продължава да показва, че ролята на баща е тази, с която се гордее най-много.