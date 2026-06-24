На 23 юни 2026 г. Кристиано Роналдо отбеляза два гола при убедителната победа на Португалия с 5:0 над Узбекистан на Световното първенство. С това той стана първият футболист в историята, който се разписва на шест различни мондиала.

Моментът бе възприет от милиони фенове като поредното доказателство за величието на 41-годишния Роналдо. И че неслучайно той е играчът с най-много официални голове в историята на футбола.

Днес всички погледи са вперени в Кристиано – не само в невероятна му игра, но и във всеки малък жест на терена. В тема на разпалени дискусии се превърна дори и начинът, по който той пие вода по време на така нареченият „hydration break“ (пауза за хидратация).

Паузата, в която всъщност никой не пие вода

По време на паузата, която е около 3 минути, играчите спират за малко, за да пият вода и да си починат. Целта е да се предотврати прегряване, дехидратация и спад в представянето.

Много от футболистите обаче, включително и Кристиано Роналдо всъщност не пият вода във въпросните паузи. Множество видеа, разпространени в социалните мрежи, показват как той само навлажнява устата си, след което изплюва течността. Или се полива с нея.

Снимка: Getty Images

Науката зад явлението

Изплакването на устата с вода, стимулира рецепторите в устната кухина и „заблуждава“ мозъка - като намалява усещането за умора и създава чувство за повече енергия, без да е необходимо поглъщане.

А причината да се избягва поглъщането е, че по време на интензивно натоварване пиенето на течности може да доведе до стомашен дискомфорт като тежест и подуване. А това влияе директно на движението и дишането.

Снимка: Getty Images

Играчите предпочитат да използват паузата за максимално бързо освежаване - ледени кърпи, вода върху тялото и главата. Така се постига бързо охлаждане на тялото чрез понижаване на телесната температура.

И още нещо важно - част от необходимата хидратацията вече е направена преди мача, както и по време на почивката между първото и второто полувреме. Така че в кратката пауза приоритетът е повече охлаждане и възстановяване, отколкото прием на течности.

Във видеото: връзката между Роналдо с един от най-близките и значими за него хора - майка му Мария Долорес дос Сантос Авейро:



