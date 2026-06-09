Кристиано Роналдо е синоним на част от най-емблематичните движения в историята на футбола – които, както изглежда, вече е готов да предаде на следващото поколение.

В трогателен клип, споделен в социалните мрежи, легендарният нападател отделя време от интензивната си подготовка за Световното първенство по футбол 2026 г., за да проведе частна тренировка в собствения си двор.

Майсторски урок

Във видеото, заснето от Джорджина Родригес, португалският нападател учи сина си Матео (9 г.) да изпълнява един от характерните му финтове. На поляната на задния двор на дома си, баща и син, облечени небрежно и боси, споделят момент, който бързо докосна феновете.

Кристиано внимателно обяснява всеки детайл на прочутия „Ronaldo Chop“ (или "ударът на Роналдо") – движението, което му е помагало в най-големите турнири в световния футбол в продължение на повече от десетилетие. От клипа се вижда и, че петкратният носител на „Златната топка“ все още е изключително прецизен, когато става дума за техниката на ефектната игра.

Уроци за следващото поколение

Докато Матео се опитва да повтори движението на баща си, Роналдо коригира детайли и показва правилната позиция на тялото. Не става дума просто за финтиране на топката, а за цял урок по изкуството на заблудата.

Тази естествена увереност накара много фенове да възприемат момента като закачливо предупреждение към бъдещите му съперници. Футболистът вече усилено се готви за участието си с Португалия в Световното първенство 2026 - турнир, който ще бъде неговото шесто представяне на най-голямата футболна сцена. На 41 години той продължава да бъде на върха.

Освен футболни моменти, Роналдо споделя и тренировките в залата със своите деца – като коремните преси, например, които никак не са лесни. Бащата обяснява особеностите на упражнението, докато Матео с гордост докосва стегнатите коремни мускули.

Снимка: Instagram/georginagio

Освен Световното първенство по футбол, пред Кристиано Роналдо предстои още едно важно събитие – сватбата с любимата му жена Джорджина. Неотдавна двамата обявиха, че ще се врекат във вечна вярност и дори разкриха мястото, където ще се случи това - в старинна катедрала с над 5 века история, на родния остров на футболиста Мадейра.