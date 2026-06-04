Маги Сидерова е жена, позната с красотата, стила и успешната си кариера на модел и водеща. През годините тя успя да се утвърди и като инфлуенсър, но и като жена, която вдъхновява със своята дисциплина, постоянство и отношение към здравословния начин на живот.

Зад безупречната визия на Маги стои нещо много важно – любовта към спорта. За Маги тренировките не са средство единствено за поддържане на добра форма. Те са се превърнали в неизменна част от ежедневието ѝ и дори във философия на живот. В редица свои публикации тя споделя, че спортът ѝ носи не само физическа сила, но и психическа устойчивост, самочувствие и баланс.

През последните години тя често показва в социалните мрежи тренировките си, с които мотивира хиляди последователи да бъдат по-активни и по-грижовни към собственото си здраве. И е абсолютно доказателство, че възрастта не е ограничение, когато човек има ясни цели и желание да се развива.

Маги Сидерова е на 52 години. През 1990 г. за първи път се качва на модния подиум и е работила с всички известни български дизайнери и модни агенции. Снимала се е в много музикални видеоклипове, била е рекламно лице на популярни марки и престижни модни списания. През 2003 г. печели титлата " Мисис България", през 2006 г. се снима за корица на Плейбой. да поддържа добър външен вид за нея винаги е било част както от ежедневието, така и от работата. В последните години обаче тя обръща внимание на фитнеса и спорта като цяло много по-активно.

Резултатите са видими. Маги сподели няколко свои снимки, на които демонстрира крака, буквално „изваяни“ от спорта.

„В мен има решимост – знам, че вървя към по-силното си аз“, написа тя към кадрите и побърза да уточни, че не търси ничие одобрение.

За тези резултати тя спазва специален режим.

„В калориен дефицит, с тежки тренировки и абсолютен контрол. Дори през болката, травмите, мързеливите дни, дори през пречките на живота– тази динамика ме води към резултата, за който мечтая.“

Но тайната й се крие в ината - „Sorry … упорита съм като магаре!“

Снимките предизвикаха доста полюсни реакции – както на възхита, така и на учудване. Но Маги, както уточни, не се интересува от мнението на другите и ако споделя резултата от своя труд, то е за да насърчава активния начин на живот. Нейното послание е ясно - добрата форма не е въпрос на временни диети или краткосрочни решения, а на постоянна грижа за тялото и духа.

Дълги години Маги Сидерова се изявяваше като модел, отличаващ се със своята екзотична хубост и чар. Носителка е и на титлата „Мисис България 2003”.

Освен със спорт, Маги се занимава и с дизайн, създавайки свои спортни облекла за известен български бранд. Омъжена е от 2017 г. за бизнесмена Георги Сидеров. Има един син от предишен брак.