В рамките на своето второ морско издание, фестивалът за дигитално изкуство LUNAR ще представи седемнадесет светлинни творби. Те ще очакват посетителите във всяка от вечерите между 7 и 10 август, в пет курорта на Южното ни Черноморие: Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Специално за лятното си издание, фестивалът ще преобрази със светлинно изкуство не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на брега на морето. Видеомапинг спектаклите, част от програмата, ще се проектират в повторяемост, а светлинните инсталации ще са със запалени светлини за целия период на събитието, така че публиката да може да се наслади на всички тях. LUNAR: “Море от светлини” се организира от MP-STUDIO и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник (включително), между 21:00 ч. и полунощ.

Видеомапинг проекции, светлинни инсталации и интерактивни творби ще обогатят спомените от лятната почивка на всички посетители. Те ще бъдат създадени от артисти от България, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария и Франция.

Своеобразният крайморски светлинен маршрут ще започне от един от любимите черноморски курорти - Лозенец. Там, Северната скала ще се превърне в платно за видеомапинг шоу, вдъхновено от ритмичната връзка между лунните фази и морските приливи. Само на метри от спектакъла, на пристанище Лозенец, приказен воден балет, изпълняван от блестящи лебеди ще омагьоса зрителите.

Сред кулминациите в програмата на LUNAR тази година ще бъде колективното видеомапинг шоу “Даровете на морето”. То ще преобрази фасадата на Народно читалище “Георги Кондолов”, в Царево. Аудиовизуалният спектакъл ще прикани три международно признати студиа и артисти - Clockwork (Полша), Maxin10sity (Унгария) и Patrick Grandi (Франция) да предложат на брега своя „дар от морето“.

След броени дни, публиката ще има възможност да бъде активен участник в множество от светлинните произведения. Създателите на LUNAR - MP-STUDIO, ще дадат на посетителите на Царево най-добрия повод да извадят мобилния си телефон - за да се превърнат създатели на интерактивната аудиовизуална инсталация “Симбиоза”. Превръщайки красиво сграфито (монументална стенопис) в своеобразен музикален инструмент, публиката ще генерира индивидуален аудиовизуален отклик на всеки елемент от произведението, но същевременно всеки участник ще влияе върху общата среда и върху преживяването на всички останали.

Отправяйки се на юг, посетителите ще могат да разгледат и новата локация, част от арт събитието - Варвара. Там, те ще се насладят на пет светлинни произведения, разположени на поляната на плажа, както и на музикална и светлинна сцена, с участието на Дръм и Басс Лавина.

Една от любимите крайморски локации от миналата година - Ахтопол, отново ще предложи вълнуващо преживяване за всички, които искат да забавят темпото и да се слеят с ритъма на природата.

Последната спирка от пътешествието под звездите отново ще бъде Синеморец. Тази година, в сърцето на курорта - в двора на лятната сцена - посетителите ще могат да се превърнат в съавтори на безкрайно разгръщаща се приказка. Зрителите, достигнали до поляната над плаж Велека, пък, ще могат да наблюдават една от най-известните творби на словашкия артист sedemminut “For Peace!”.

Богатата фестивална програма ще бъде подръка на всеки посетител, чрез мобилното приложение LUNAR Festival of Lights, което вече може да бъде изтеглено безплатно за iOS и Android: https://lunarlights.eu/lunarapp.

Организатор и основен артистичен колектив зад проекта е българското студио за видеомапинг и визуални ефекти MP-STUDIO. LUNAR: “Море от светлини” се реализира в партньорство с Община Царево. Събитието ще се осъществи с подкрепата на Министерство на туризма, A1, Galaxy Investment Group и Smart Property Fund.

Генерален медиен партньор на фестивала е bTV Media Group. Вече над четвърт век медийната група допринася за развитието на културния живот в България, като създава връзка между творците, съвременното изкуство и публиката.