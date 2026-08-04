Новата поява на Джиджи Хадид и Брадли Купър в Париж отново постави личния им живот в центъра на вниманието. Двойката беше заснета по време на разходка във френската столица, но именно един малък детайл предизвика истинска вълна от коментари сред почитателите им - и двамата носеха пръстени приличащи на халки на безименния пръст на лявата ръка.

Макар нито моделът, нито холивудският актьор да са коментирали появилите се спекулации, фенове и медии веднага започнаха да се питат дали двамата не са сключили брак далеч от светлината на прожекторите. Това бързо се превърна в тема номер едно и в социалните мрежи, където онлайн потребители развълнуват дискутират идеята за предполагаема тайна сватба.

Пръстените, които създадоха загадка и една любовна история

По време на разходката си из Париж Джиджи и Брадли Купър изглеждаха спокойни и щастливи заедно, държейки се за ръце. Най-голям интерес обаче предизвикаха златните пръстени, които и двамата носеха на традиционния за брачните халки пръст. Това веднага доведе до предположения, че двойката може вече да е казала своето "да" на тайна церемония или поне да е направила следващата голяма крачка във връзката си. Засега обаче няма официално потвърждение, че двамата са женени или сгодени.

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Джиджи Хадид и Брадли Купър започват да се срещат през 2023 г., но през цялото време избягват да споделят лични моменти публично. Самата Джиджи е споделяла в интервю, че връзката им е "много балансирана и изпълнена с радост", като подчертава колко важно е двамата партньори да бъдат на един и същ етап от живота си и да се подкрепят взаимно.

Снимка: Getty Images

Париж отново се превърна в сцена за романтика

Появата на двойката във френската столица идва само седмици след други техни публични появи, включително посещения на модни събития и вечери с приятели. Париж, градът на любовта, само засили предположенията, че изборът на място не е случаен. Въпреки това към момента няма официална информация, че Джиджи Хадид и Брадли Купър са сключили брак. Единственото сигурно е, че появата им с еднакви пръстени успя да разпали нова вълна от спекулации, които вероятно ще продължат, докато двамата не решат сами да разкрият истината.