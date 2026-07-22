Маниш Малхотра дебютира на Седмицата на модата в Париж с емоционална колекция в памет на майка си, която направи истински фурор сред хиляди модни почитатели и фенове на дизайнера.

Индийският дизайнер направи своя дългоочакван дебют в Париж, представяйки колекцията "Maa" – лично и емоционално посвещение в памет на неговата майка. Ревюто се превърна не само в значим момент за кариерата на дизайнера, но и в силно послание за мястото на индийското майсторство на световната couture сцена.

Колекцията бе представена в историческия Pavillon Cambon Capucines, където публиката стана свидетел на впечатляващ спектакъл, изпълнен със скулптурни силуети, богати бродерии, копринени тъкани и изящни ръчни орнаменти. Всяка визия разказваше история за майчината любов, подкрепата и силата, които са оформили творческия път на Малхотра.

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Почит към майката чрез модата

Със заглавието "Maa" (майка), дизайнерът пресъздава спомените си чрез модата. Първите обемни модели символизират майчината прегръдка, а впоследствие силуетите постепенно се развиват в по-смели и пищни форми, представящи израстването, свободата и личностното развитие. В колекцията присъстват скулптурни елементи, изобразяващи майка и дете, флорални мотиви, препратки към семейните връзки и богато украсени текстилни композиции, които превръщат всяка дреха в своеобразно произведение на изкуството.

Снимка: Getty Images

Индийските занаяти се превръщат в моден феномен

Маниш Малхотра използва техники като Chikankari бродерия, зардози, ръчна работа с перли, пайети и богато декорирани брокати, комбинирани със съвременни couture конструкции. Дизайнерът подчертава, че именно занаятчиите стоят в основата на неговото творчество и че висшата мода трябва да бъде средство за съхраняване и популяризиране на традиционните техники.

Снимка: Getty Images

Колекцията впечатлява с драматични обеми, високи рамене, наслоявания и необичайни архитектурни форми. Сред най-запомнящите се модели са палта с форма на пашкул, рокли с масивни скулптурни елементи, обемни поли и пищни златни силуети, обсипани със скъпоценни камъни и бродерии. Финалът на ревюто представя серия от впечатляващи вечерни рокли с форми, вдъхновени от паунови пера, богати пурпурни нюанси и сложни текстилни конструкции, които съчетават индийската естетика с класическите принципи на висшата мода.