Дженифър Лопес отново доказа, че е една от най-смелите модни икони на червения килим. По време на Седмицата на модата в Париж певицата и актриса привлече всички погледи с ефектна прозрачна рокля, която напомни за едни от най-запомнящите се визии в кариерата ѝ.

Джей Ло пристигна на ревюто на гръцкия дизайнер Селия Критариоти, където още с появата си се превърна в център на вниманието. Избраният тоалет впечатляваше с дълбоко деколте, почти незабележима тюлена основа и прозрачна пола, които създаваха характерния за тенденцията „naked dress“ ефект.

Роклята беше богато украсена с кристали във формата на звезди, цветя и пеперуди. Декорациите покриваха основно горната част на модела, а към долната част постепенно намаляваха, разкривайки фината прозрачна материя. Под роклята Лопес носеше къса дантелена комбинация, която допълваше визията. Актрисата завърши стила си със светлосиньо палто с пера, малка чанта в цвят слонова кост и обувки на висока платформа. Елегантните аксесоари придадоха още повече блясък на цялостната визия. Това е една от най-дръзките публични появи на Дженифър Лопес през последните месеци. За последно тя заложи на подобен стил по време на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ в началото на годината, когато носеше архивен модел на Jean-Louis Scherrer Haute Couture с прозрачни дантелени елементи и драматичен шлейф.

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Още през 2015 година Джей Ло предизвика сериозен интерес с една от най-разголените си рокли, избрана за церемонията на American Music Awards. Моделът със стратегически разположени кристали остава сред най-емблематичните визии в модната ѝ история. През последните месеци обаче звездата беше избрала по-сдържан подход към тенденцията. По време на промоционалната кампания на филма Office Romance тя се появи с флорално бродирана рокля на Miss Sohee в телесен нюанс, а на друго събитие избра зелена рокля на Bronx Banco с изрязани детайли и висока цепка.

Снимка: Getty Images

Седмиците на модата традиционно са мястото, където знаменитостите експериментират с най-смелите тенденции. През тази година Теяна Тейлър, Меган Ти Сталиън и Чапъл Роан също заложиха на прозрачни и дръзки модни решения по време на ревюта в Париж и Милано. Макар участието на Дженифър Лопес в есенното издание на Седмицата на висшата мода в Париж вече да приключи, модните експерти очакват певицата да продължи да залага на характерния за нея бляскав и смел стил и при следващите си публични изяви.