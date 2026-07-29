Има много места по света, където можете да опънете плажната кърпа, но малко са тези, където да плажувате срещу две сблъскващи се морета. Гренен - разположен близо до датския град Скаген - е едно от тях.

Снимка: iStock

Там се срещат моретата Скагерак и Категат, за да създат дълга ивица от фин пясък, която се е превърнала в популярна дестинация за любителите на почивката сред природата.

Снимка: iStock

Благодаря ти, магьоснико! 10 причини Витоша да е перфектното спасение от жегите в София

Гренен, чието име означава "клон", получава своето име заради дългата и тясна ивица, която прилича на дървесен клон. Гренен е разположен край най-северния град в Дания, като 4-километровата пясъчна ивица буквално представлява северния край на страната. 

Снимка: iStock

Това е барът, за който всички пеят

Така застанали на границата между Северно море и Балтийско море, почти ще можете да видите шведския град Гьотеборг на хоризонта отсреща, ако погледнете в далечината.

Снимка: iStock

За съжаление изключително силните течения не позволяват плуване във водите на Гренен, но районът може да се похвали с някои от най-зрелищните крайбрежия на Дания, известни с богатата си флора и фауна.

Google отбеляза с дудъл екологичната значимост на Ваденско море

Джулай безкрай
  • Сладолед от диня с 2 съставки: TikTok рецептата, която завладя лятото (ВИДЕО)
  • Това е барът, за който всички пеят "Барът е до морето, а морето е до бара" - на 438 км от София
  • Годеницата на Роналдо, Джорджина, предизвика скандал сред феновете (СНИМКИ)
  • Всички искат да са Радина Кърджилова! Да качиш 3 кг от щастие
  • Суха, изтощена и заплетена - как да възстановим косата си след ваканция?
  • 10 съвета как да пътуваме повече и да пестим пари (СНИМКИ)
  • Благодаря ти, магьоснико! 10 причини Витоша да е перфектното спасение от жегите в София
  • „Матча маникюр“ е хитът на лято 2026: Зеленият нюанс, който стои красиво на всеки тен
  • Преди полета: Никога не носете тези дрехи и вещи в самолета
  • Хоум офис от плажа: Как да вземем максимума от почивката и да си свършим добре работата?