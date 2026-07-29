Има много места по света, където можете да опънете плажната кърпа, но малко са тези, където да плажувате срещу две сблъскващи се морета. Гренен - разположен близо до датския град Скаген - е едно от тях.

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Там се срещат моретата Скагерак и Категат, за да създат дълга ивица от фин пясък, която се е превърнала в популярна дестинация за любителите на почивката сред природата.

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Гренен, чието име означава "клон", получава своето име заради дългата и тясна ивица, която прилича на дървесен клон. Гренен е разположен край най-северния град в Дания, като 4-километровата пясъчна ивица буквално представлява северния край на страната.

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Така застанали на границата между Северно море и Балтийско море, почти ще можете да видите шведския град Гьотеборг на хоризонта отсреща, ако погледнете в далечината.

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За съжаление изключително силните течения не позволяват плуване във водите на Гренен, но районът може да се похвали с някои от най-зрелищните крайбрежия на Дания, известни с богатата си флора и фауна.