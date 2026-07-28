Горещи спорове избухнаха между феновете на Джорджина Родригес, годеницата на Роналдо. Приятелката на футболната звезда предизвика фурор по време на семейна разходка на голф игрище в Португалия, тъй като не на всички им хареса тоалета ѝ.

Джорджина носеше прилепнал по тялото розов спортен топ и тесни шорти в същия цвят. Традиционно облекло за голф? Не точно! Испано-аржентинският модел публикува снимки от семейната разходка в Instagram и използва възможността да промотира собствената си марка дрехи.

Реакциите на последователите ѝ бяха светкавични.



Един от потребителите определи облеклото като „неподходящо“.

Друг написа: „Голфът не е подходящият спорт за подобно облекло“.

Трети попита: „Защо е облечена така, когато децата са наоколо?“

Друг поиска да знае: „Това ли е дрескодът за голф игрището?“

Остри критики към Джорджина

Особено остър беше един от коментарите - „Не разбирам защо тази жена чувства нужда да се показва; тя дори не носи подходящите дрехи за голф.“

След Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, Роналдо и годеницата му прекарват време със семейството си в Португалия. Футболният сезон в Саудитска Арабия започва на 13 август.

Не всички коментари, разбира се, бяха негативни. Джорджина получи и много подкрепа от последователите си.

„Какъв е проблемът? Гледайте си работата, тя е модел и може да живее както си иска, хейтъри.“

„Защо сте толкова гневни? Тя дори не знае, че съществувате. И въпреки това е в ума ви безплатно!“

„Изглежда великолепно!“

Повече за почивката на Роналдо и Джорджина на яхта - вижте във видеото.